한화에어로스페이스, 핀란드 9400억 규모 ‘K9 자주포’ 추가 수출… “한 번 사면 계속 재구매”

핀란드 국방부와 K9 자주포 수출 계약
핀란드, K9 자주포 ‘200클럽’ 가입… 나토 3번째
이번 계약 물량 2028년부터 인도
극한 환경 K9 운용 성능·신뢰 입증
한화에어로스페이스가 핀란드에 K9 자주포를 추가로 수출한다. 이번 계약에 따라 핀란드는 터키와 폴란드에 이어 나토(NATO) 내에서 3번째로 200문 넘는 K9 자주포를 운용하는 국가가 된다.
한화에어로스페이스는 9일(현지시간) 핀란드 국방부와 약 5억4500만 유로(약 9400억 원) 규모 K9 자주포 수출 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 핀란드 국방부가 대한무역투자진흥공사(코트라, KOTRA)와 정부 간 수출 계약을 체결하고 코트라가 한화와 수출이행보증계약을 하는 방식으로 이뤄졌다.
계약식은 핀란드 헬싱키 소재 신분제의사당(House of the Estates)에서 진행됐다. 손재일 한화에어로스페이스 대표이사와 안장혁 MRO사업부장을 비롯해 올리 루투(Olli Ruutu) 핀란드 국방부 자원정책국장, 김정하 주핀란드 한국대사 등이 계약식에 참석했다. 핀란드는 지난 2017년 3월 한화에어로스페이스(당시 한화테크윈)와 K9 자주포 48문을 공급받는 계약을 체결한 이후 지속적으로 도입을 확대해 왔다. 이번 계약에 따라 한화에어로스페이스는 K9 자주포 112문(예비부품 포함)을 오는 2028년부터 핀란드군에 인도할 예정이다.
핀란드군은 이미 K9을 주력 포병 무기체계로 운용하고 있다. 새로 도입되는 자주포를 기존 정비 인프라와 훈련 체계에 즉각 편입할 수 있다. 별도 전환 기간 없이 신속한 전력화가 가능하고 운용 안정성을 극대화할 수 있다는 점이 이번 추가 도입에 영향을 미친 것으로 알려졌다. 이번 계약은 한 번 도입한 국가는 멈추지 않고 계속 도입한다는 K9 특유의 높은 재도입률을 보여주는 사례로 볼 수 있다. 특히 북유럽 극한 환경에서 K9 운용 성능과 신뢰성을 다시 입증했다는 평가다. 이번 핀란드 추가 도입은 K9이 북유럽 시장에서 입지를 더욱 확고히 다지는 계기가 될 전망이다. 한화에어로스페이스는 검증된 성능과 신뢰를 바탕으로 스웨덴과 덴마크 등 인접 국가 수출 확대도 적극적으로 추진한다는 방침이다.
손재일 한화에어로스페이스 대표는 “이번 수출은 한화에어로스페이스가 유럽 방산 시장에서 신뢰받는 파트너라는 것을 다시 한 번 입증한 사례”라며 “앞으로도 북유럽을 포함한 나토 동맹국들과 파트너십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
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