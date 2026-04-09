LG이노텍 노경, 무재해 일터 조성 맞손… “건강한 사내문화 정착 다짐”

8일 마곡 본사서 공동 실천 협약 체결
LG이노텍이 구성원의 안녕과 보호를 최우선으로 하는 근로 환경을 만들기 위해 노동조합과 경영진이 힘을 모았다. LG이노텍은 지난 8일 서울 마곡 본사에서 건강하고 안전한 사업장 구축을 위한 노경 공동 실천 협약식을 가졌다고 9일 밝혔다.
상호 신뢰 바탕의 상생 토대 마련
이달 중 전담 협의체 구성해 현장 중심 과제 추진
지역 공동체와 협력사 대상 사회공헌 연계
노경의 사회적 책임 실천 범위 확대
이번 협력은 작업 현장의 안전 확보가 기업의 항구적인 존속을 결정짓는 필수 요건이라는 노사 양측의 일치된 견해에서 비롯되었다. 단순한 고용 관계를 넘어 구성원의 생명과 건강을 지키는 것이 조직의 본질적인 경쟁력이라는 사회적 흐름에 발을 맞춘 결과다.
협약식에는 문혁수 사장과 이중일 노동조합위원장을 포함한 주요 관계자들이 자리해 협업의 의지를 다졌다. 이들은 공동 선언문을 통해 투명한 정보 공유와 견고한 믿음을 기반으로 사고 예방을 위한 최적의 방안을 도출하겠다고 공언했다.
아울러 개인의 삶과 직무가 균형을 이루는 보호 시스템을 안착시키고, 정서적 안정감을 토대로 모든 임직원이 각자의 잠재력을 충분히 발휘할 수 있는 건강한 문화를 정착시키기로 합의했다.
실행력을 높이기 위한 구체적인 행보도 이어진다. LG이노텍은 이달 내로 노경 공동 실천 과제를 전담할 별도 조직인 노경공동 태스크포스(TF)를 신설할 방침이다. 해당 조직은 임직원들이 실제 현장에서 변화를 체감할 수 있도록 안전보건 통합 브랜드 출시와 신규 관리 프로그램 도입 등 실질적인 과제들을 완수해 나갈 계획이다.
이들의 활동 영역은 사내에만 머물지 않는다. 인근 지역사회와 파트너사를 대상으로 하는 안전 보건 지원 활동을 강화해 기업의 사회적 역할을 충실히 이행한다는 구상이다.
이중일 노조위원장은 회사의 지속적인 도약이 곧 조합원의 권익 증진으로 연결되도록 안전한 환경을 꾸리는 데 경영진과 적극적으로 협조하겠다고 전했다.
문혁수 사장은 이번 협약이 구성원의 가치를 무엇보다 높게 평가하는 노경 간의 엄중한 약속이라며, 경영진 역시 현장의 생생한 의견을 경청하며 안전한 일터를 만드는 과정에 끝까지 함께하겠다고 강조했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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