신형 911 터보 S 5월 국내 상륙

포르쉐코리아가 911 모델의 새로운 최상위 차량인 ‘신형 911 터보 S’를 국내 공식 출시한다고 8일 밝혔다.
신형 911 터보 S는 쿠페와 카브리올레 두 모델로 출시되며 5월부터 국내 고객 인도를 시작한다. 신형 911 터보 S는 새롭게 개발된 고성능 파워트레인을 탑재했다. 711마력, 최대 토크 81.6kg·m를 발휘한다. 역대 양산형 911 중 가장 강력한 성능이다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 2.5초가 걸리며, 최고 속도는 시속 322km다.
이전보다 10mm 넓어진 새로운 타이어도 장착했다. 건조한 노면뿐 아니라 젖은 도로에서도 안정적인 성능을 돕는다. 이 밖에 야간 주행 시 안정성을 높이는 헤드라이트를 기본 사양으로 장착했다. 특히 100개 이상의 외관 색상과 차량에 들어가는 소재를 다양하게 구성해 개인 선호대로 차량을 꾸밀 수 있는 옵션을 제공한다.
신형 911 터보 S 쿠페와 카브리올레의 국내 판매 가격은 부가세 포함 각각 3억4270만 원과 3억5890만 원이다.
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