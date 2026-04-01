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경제
제일기획, AI 배너 변형 서비스 ‘베리에이드’ 도입
동아일보
입력
2026-04-09 00:30
2026년 4월 9일 00시 30분
이소정 기자
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제일기획은 인공지능(AI) 전문기업 드랩이 제작한 ‘베리에이드(VariAid)’를 도입해 광고 제작 효율화에 나선다고 8일 밝혔다.
베리에이드는 AI 기술을 이용한 배너 이미지 변형 자동화 서비스다. 기업이 제작한 온라인 배너 광고를 구글, 네이버, 메타, 카카오 등 다양한 매체의 약 80개 광고 규격에 맞게 자동 생성해 준다. 제일기획이 아이디어를 제공하고 드랩이 개발했다. 기존에는 디자이너들이 일일이 매체별 규격에 맞게 수정해야 했다. 사람이 개입할 수 있는 수동 편집 기능도 있다.
제일기획은 이 솔루션을 활용하면 배너 1건당 평균 제작비가 90% 이상 줄어든다고 설명했다. 제일기획은 기존 광고주 프로젝트에 베리에이드를 적용하고 향후 개선 과정을 거쳐 해외법인에도 활용할 계획이다.
#제일기획
#인공지능
#베리에이드
#광고 제작
#배너 이미지
#제작비 절감
이소정 기자 sojee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
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