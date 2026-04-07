네이버페이, 이자·포인트 동시에 받는 ‘Npay 머니 우리통장’ 연 4% 금리 대상 확대

年 4% 금리 대상 ‘30만좌→75만좌’ 확대
오는 8월 19일까지 가입 시 연 4% 금리(최대 200만 원)
‘Npay 머니’ 충전 후 결제 시 포인트 혜택↑
네이버페이(Npay)는 우리은행과 함께 선보인 ‘Npay 머니 우리통장’이 제공하는 연 4% 금리 혜택 적용 대상을 기존 30만좌에서 75만좌로 확대한다고 7일 밝혔다.
Npay 머니 우리통장은 선불충전금인 ‘Npay 머니’를 우리은행에 예치해 최대 4% 이자와 함께 결제 시 최대 3% 포인트 적립 혜택을 받을 수 있는 수시입출식 예금상품이다. 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정된 상품이기도 하다.
오는 8월 19일까지 신규 가입하는 경우 가입일로부터 1년간 최대 200만 원에 대해 연 4%(세전 기준) 금리가 적용된다. 기본금리는 연 0.1%다. 가입일로부터 1년 이내에는 연 2.9%, 이후 5년 이내에는 우대금리 혜택이 연 0.4%다. 8월 19일까지 가입하면 이벤트 특별금리 연 1.0% 혜택도 추가로 제공한다. 통장에 예치된 Npay 머니로 온라인 결제 시 최대 3% 포인트가 적립된다. 네이버플러스 멤버십 가입자는 최대 7% 포인트 적립 혜택을 받을 수 있다. 오프라인 결제 시에는 포인트 뽑기 적립액의 4배가 적립되는 혜택도 운영한다.
이달 30일까지 Npay 머니 우리통장을 개설하면 즉시 5000포인트가 지급되고 통장 개설 후 5월 10일까지 1만 원 이상 Npay 온라인 결제 시 10% 추가 적립(최대 5000원 한도) 혜택을 준다.
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