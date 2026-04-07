베스타스자산운용, 싱가포르 부동산 그룹 CDL과 전략적 제휴

국내 호텔 등 호스피탈리티 신사업 진출
CDL 제3자 배정 유상증자 통해 주주 참여
유럽 중심 글로벌 부동산 투자 분야도 협력 계획
부동산 전문 자산운용사 베스타스자산운용은 싱가포르 기반 글로벌 부동산 투자 기업 CDL과 전략적 제휴를 맺었다고 7일 밝혔다.
CDL은 제3자 배정 유상증자 방식으로 베스타스 자산운용의 주주로 참여한다. 제3자 배정 유상증자 방식은 특정 투자자에게 신주를 발행해 자금을 조달하는 방식이다.
양사는 이번 협업을 통해 국내 호텔 투자 등 호스피탈리티 분야를 새로운 성장 축으로 육성할 계획이다. CDL의 호스피탈리티 사업역량과 베스타스자산운용의 국내 투자자 네트워크를 결합해 시너지를 구축한다는 구상이다.
베스타스자산운용은 최근 호스피탈리티 중심의 사업부를 신설하고 주요 인력 영입에 나섰다. 해당 사업부는 호텔 분야를 시작으로 다양한 투자 구조를 검토할 계획이다.
1963년 설립된 CDL은 싱가포르 상장 부동산 투자 기업으로, 시가총액은 약 7조5000억 원이다. 지난해 기준 자산 규모는 약 35조 원, 매출액은 약 3조6000억 원으로 알려졌다. 주거·상업용 부동산·호텔 등을 사업 영역으로 하며, 호텔부문 자회사인 ‘밀레니엄 앤 콥’은 전 세계 약 160개 호텔을 보유 및 운영하고 있다. 한국 호텔 투자 경험도 보유하고 있다. 지난 1999년 남산 힐튼호텔을 매입 후 2021년 매각했으며, 2023년에는 나인트리 프리미어 호텔 명동 II를 인수했다.
CDL과 베스타스자산운용은 글로벌 사업에서도 협력을 강화한다는 방침이다. CDL의 유럽 포트폴리오 재편 과정에서 베스타스자산운용의 현지 법인과 협력할 계획이다.
한편 베스타스자산운용은 2010년 설립된 부동산 전문 자산운용사다. 오피스, 리테일, 물류, 호텔 등 다양한 자산 형태로 구성된 부동산 펀드를 조성해 운용하고 있다. 지난해 12월 말 기준 총 운용자산 규모(AUM)는 약 8조7000억 원 수준으로 알려졌다. 2016년 영국 아마존 물류센터 투자를 시작으로 유럽 10개국에서 24개의 물류 자산을 운용하고 있다.
최근에는 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), LX판토스, PIS 제2호 펀드, 한국해양진흥공사 등 국내 정책금융기관 및 물류기업과 협업해 폴란드 카토비체 지역 소재 신축 물류센터에 투자를 진행했다.
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