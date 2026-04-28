與, 김용 재보선 공천 배제… “선거 전체 영향 고려”

더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에 김용 전 민주연구원 부원장을 공천하지 않기로 했다. 대장동 민간업자들에게 불법 정치자금을 수수한 혐의 등으로 항소심에서 유죄가 확정된 김 전 부원장을 공천하면 선거판 전체에 악재라는 당 지도부 판단에 따른 것이다.
민주당은 27일 국회에서 김 전 부원장이 출마를 희망했던 경기 안산갑과 하남갑에 김남국 당 대변인과 이광재 전 강원도지사를 각각 전략공천한다고 발표했다. 조국혁신당 조국 대표가 출마한 경기 평택을에는 국민의힘 전신인 자유한국당에 몸담던 시절 ‘조국 저격수’로 활약했던 김용남 전 의원을 배치했다. 민주당 조승래 사무총장은 이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김 전 부원장에 대해 “선거 전체에 미치는 영향을 종합적으로 판단해 공천하지 않는 것이 적절하다고 판단했다”고 말했다.
이재명 정부 인공지능(AI) 정책을 총괄하는 하정우 대통령AI미래기획수석비서관은 부산시장에 출마한 전재수 의원 지역구인 부산 북갑 후보, 전은수 청와대 대변인은 강훈식 대통령비서실장의 지역구였던 충남 아산을 후보로 출마하기 위해 27일 사의를 밝혔다.
한편 국민의힘에선 김영환 충북도지사가 윤석열 전 대통령 변호인인 윤갑근 전 대구고검장을 제치고 충북도지사 후보로 확정돼 민주당 후보인 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장과 맞붙는다.
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