삼성전자, 영업이익 ‘50조’ 돌파…한국 기업史 새로 썼다

국내 기업 역사상 분기 최고 실적
삼성전자가 단일 분기 영업이익 57조 원을 돌파하며 국내 기업 역사상 분기 기준 역대 최고 실적을 달성했다.
지난 분기 3배, 작년 대비 755% 증가
작년 연간 영업이익 43.6조 뛰어넘어
7일 삼성전자는 올해 1분기 영업이익이 57조2000억 원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 지난해 동기보다 755.01% 증가한 수치다.
같은 기간 잠정 매출액은 133조 원으로, 전년 동기 대비 68.06% 늘었다.
이는 역대 최대 실적인 지난해 4분기 영업이익 20조1000억 원, 매출 93조8000억 원을 크게 웃도는 수치다.
특히 영업이익은 1개 분기 만으로 지난해 연간 영업이익(43조6010억 원)을 넘어섰다. 당초 업계에서는 삼성전자의 영업이익을 50조 원으로 올려 잡아 예상했는데, 삼성전자는 이를 뛰어 넘는 실적을 발표하며 ‘어닝 서프라이즈’(깜짝 실적)를 기록했다.
이날 사업 부문별 잠정 실적은 공개되지 않았지만, 메모리 반도체 사업의 호조로 역대 최대 실적을 경신한 것으로 보인다. 반도체 ‘슈퍼사이클(초호황기)’이 이어지는 가운데, 인공지능(AI) 서버용 메모리 수요가 폭발적으로 늘어난 데다 반도체 쇼티지(공급 부족)로 메모리 반도체 가격이 급등했다.
올해부터 삼성전자는 6세대 고대역폭메모리인 HBM4를 엔비디아에 세계 최초로 양산 공급하기 시작했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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