페퍼앤솔트, ‘넘버블록스’ 팝업스토어 현대아울렛 김포점서 개최

글로벌 인기 교육 애니메이션 ‘넘버블록스(Numberblocks)’의 세계 최초 공식 팝업스토어가 오는 4월 3일 현대프리미엄아울렛 김포점에서 개최된다.
이번 팝업스토어는 펜그로하우스 유한회사(Pengro House Ltd.)와 콘텐츠 종합 솔루션 기업 ㈜페퍼앤솔트가 공동 기획 및 운영하는 행사로, 현대프리미엄아울렛 김포점 메인 광장을 중심으로 대형 체험형 캐릭터 공간이 조성될 예정이다. 행사기간은 오는 4월 3일부터 19일까지며, 김포점 이후 현대아울렛·커넥트현대 6개 점포에서 오는 8월 16일까지 약 4개월간 순회하며 진행된다.
이번 팝업은 단순한 캐릭터 상품 판매를 넘어 체험형 콘텐츠, 공연 프로그램, 캐릭터 공간 연출, MD 스토어가 결합된 대형 캐릭터 프로젝트로 기획됐다. 현대프리미엄아울렛 메인 광장에는 넘버블록스를 상징하는 대형 캐릭터 구조물과 다양한 포토존이 설치되며, 방문객들은 애니메이션 속 캐릭터 세계관을 실제 공간에서 체험할 수 있다.
메인 VMD 존은 단순한 포토존이 아니라 어린이들이 직접 캐릭터를 체험하고 즐길 수 있는 인터랙티브 체험형 공간으로 구성되는 것이 특징이다. 넘버블록스 캐릭터와 함께 숫자 놀이를 경험할 수 있는 체험 요소들이 공간 곳곳에 배치돼 가족 단위 방문객들에게 새로운 콘텐츠 경험을 제공할 예정이다.
팝업스토어 내 MD샵에서는 100여 종 이상의 넘버블록스 공식 상품을 만나볼 수 있다. 교육용 완구, 캐릭터 피규어, 봉제 인형, 문구류 등 다양한 상품군이 준비되며, 팝업스토어에서만 만나볼 수 있는 한정판 상품도 함께 선보인다. 이를 통해 국내 넘버블록스 팬들에게 특별한 쇼핑 경험을 제공할 계획이다.
또한 이번 팝업에서는 넘버블록스 ‘싱어롱(Sing-along)’ 공연 이 진행된다. 넘버블록스 애니메이션과 지난해부터 올해까지 가족 뮤지컬계의 신드롬으로 떠오른 넘버블록스 뮤지컬을 기반으로 한 공연으로, 어린이와 가족 관람객이 함께 참여할 수 있는 고객 참여형 콘텐츠로 기획됐다. 관람객들은 공연을 단순히 보는 것을 넘어 노래와 율동에 직접 참여하며 넘버블록스 뮤지컬의 감동을 체험할 수 있다.
현대프리미엄아울렛 김포점은 수도권 서북부 대표 프리미엄 아울렛으로 가족 단위 방문객이 많은 쇼핑 공간으로 알려져 있다. 이번 넘버블록스 팝업은 쇼핑을 넘어 캐릭터 콘텐츠와 체험형 이벤트가 결합된 가족형 문화 콘텐츠 공간으로 운영될 예정이다.
이번 팝업 행사는 글로벌 인기 교육 콘텐츠인 넘버블록스의 세계 최초 공식 팝업 프로젝트라는 점에서 의미가 있다. 넘버블록스는 영국BBC에서 방영을 시작한 인기 애니메이션으로, 숫자를 캐릭터로 형상화해 아이들이 자연스럽게 수의 개념을 익히도록 돕는 교육 콘텐츠이다.
페퍼앤솔트 김승주 CSO(최고전략책임자)는 “이번 넘버블록스 팝업스토어는 캐릭터 상품 판매 중심의 기존 팝업을 넘어 체험·공연·콘텐츠·리테일이 결합된 새로운 형태의 캐릭터 팝업 프로젝트로 기획됐다”며 “현대프리미엄아울렛 김포점을 찾는 가족 고객들이 넘버블록스 세계관을 직접 체험하며 즐길 수 있는 특별한 공간이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 글로벌 캐릭터 IP와 협력해 국내에서 새로운 형태의 캐릭터 체험 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.
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