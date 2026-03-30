홈초이스, ‘스튜디오 초이스’로 사명 변경… 콘텐츠 종합 투자·배급사 전환

케이블 TV VOD 플랫폼 사업자 홈초이스가 ‘스튜디오 초이스 주식회사’로 사명을 변경한다고 30일 밝혔다.
스튜디오 초이스는 콘텐츠 종합 투자·배급사로 사업 구조를 전환하고 미디어 시장 내 경쟁력을 한 단계 높이기 위해 사명 변경을 결정했다. 새로운 사명에는 고객과 파트너사에게 콘텐츠 선택의 기준이 되는 신뢰받는 기업이 되겠다는 의미를 담았다.
이에 맞춰 새로운 CI를 도입하고 공식 홈페이지를 개편하는 등 대대적인 브랜드 리뉴얼도 마쳤다. 향후 극장, 방송, OTT, 글로벌 등 배급 범위를 확대하고, 다양한 콘텐츠 패키징을 통해 타깃 중심의 구독형, 광고형 콘텐츠 상품을 지속 개발하는 데 집중할 방침이다.
우선 내달 영화 전문 PP채널 ‘씨네초이스’를 론칭한다. 이를 통해 콘텐츠 배급·유통 및 채널 사업 간 시너지를 극대화할 예정이다. 또한 회사의 미래 경쟁력 확보를 위해 콘텐츠 전문 경력직 인재도 지속 충원할 계획이다.
중장기적으로는 ‘IP(지식재산권) 중심 투자 제작사’로 도약해 콘텐츠 제작 및 확장 사업을 전개할 예정이다. 이는 새롭게 제시한 ‘Next-Gen Entertainment Media Studio’라는 비전의 일환이다. 향후 ▲미래 콘텐츠 IP 확보 ▲제작 역량 강화 ▲플랫폼 연계 콘텐츠 사업 모델 발굴 등을 통해 시장 내 경쟁력을 지속적으로 확보해 종합 콘텐츠 스튜디오로 성장해 나갈 방침이다.
김형만 스튜디오 초이스 대표는 “스튜디오 초이스는 콘텐츠 선택의 기준이 되는 엔터테인먼트 기업으로 도약하겠다는 의미를 담고 있다”며 “앞으로 당사는 AI 등 미디어테크와 플랫폼 데이터를 기반으로 콘텐츠 투자와 배급 역량을 강화하고 새로운 비전을 통해 차세대 콘텐츠 경험을 제공하는 기업으로 성장해 나가겠다”고 전했다.
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