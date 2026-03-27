올해도 야구 마케팅 이어진다… CJ온스타일, KBO 미디어데이 굿즈 부스 성황

CJ온스타일이 ‘2026 신한 SOL KBO리그 미디어데이&팬페스트’ 현장에서 처음 공개한 10개 구단 굿즈 부스에 관람객이 몰리며 큰 관심을 모았다.
CJ온스타일은 26일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열린 미디어데이 행사에서 현장 부스를 마련하고 10개 구단 협업 굿즈를 선보였다고 밝혔다. 사전 예약으로 이뤄진 현장 부스에는 300여명이 참여했다.
부스에선 굿즈 전시와 포토존, 야구 콘셉트 네임 스티커 프린터 체험 등이 운영됐다. 특히 이번 굿즈는 ‘일상 속 우승 기원’을 콘셉트로 기획됐다. 내달 9일 CJ온스타일 모바일 앱에서도 출시될 예정이다. 대형 피크닉매트, 경량 양우산, 방도스카프, 타월 키링과 핸드타월, 유니폼 샤쉐, 우승기원 명태 등 총 12종으로 구성됐다.
아울러 CJ온스타일은 ‘언제 어디서나, 나만의 스타일로 응원즁’ 슬로건의 팬 참여형 캠페인 ‘응원즁’도 진행한다. 오는 28일 오후 1시 방송인 유병재와 함께하는 ‘크보집즁’ 모바일 라방을 통해 KBO 리그 개막전과 연계한 팬덤 소통을 이어갈 예정이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0