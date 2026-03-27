“좌석 한 열 마음껏 쓰세요” 누워서 가는 이코노미석 생긴다

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미국 유나이티드항공이 누워서 갈 수 있는 이코노미 좌석을 도입한다.
미국 유나이티드항공이 누워서 갈 수 있는 이코노미 좌석을 도입한다.

미국 유나이티드항공이 누워서 갈 수 있는 이코노미 좌석을 도입한다.

유나이티드항공은 25일 공식 엑스 계정에 “이제는 좌석 한 열 전체를 마음껏 쓰세요”라며 내년부터 릴랙스 로우(United Relax Row) 좌석을 선보인다고 밝혔다.

이 좌석은 3개 좌석을 침대처럼 하나로 연결할 수 있게 설계했다. 각좌석의 다리 받침대를 올리면 가로로 누울 수 있는 침대가 만들어진다. 매트리스 패드와 담요, 베개 2개도 제공한다. 아이를 동반할 경우 인형도 준다.
유나이티드항공 공식 엑스
유나이티드항공 공식 엑스
유나이티드항공 공식 엑스
유나이티드항공 공식 엑스

유나이티드항공은 2027년부터 장거리 노선 가족 승객 등을 대상으로 이 옵션을 제공할 계획이다. 보잉 787과 777 기종에 탑재할 예정이며 2030년까지 200대 이상으로 확대할 계획이다.

침대형 좌석은 항공기 한 대당 최대 12개가 배치된다. 기존 이코노미석과 프리미엄 이코노미석 사이에 배치할 계획이다.

이용 요금이나 반려동물 동반 가능 여부 등 세부 사항은 출시 시점에 맞춰 공개할 예정이다.

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박태근 기자 ptk@donga.com
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