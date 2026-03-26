HL그룹, 오픈이노베이션 유망 스타트업 공개 모집… 3개 업체 선발

SDV·자율주행·로봇 등 HL그룹 주요 사업 연계
내달 6일까지 접수… 최종 3개 업체 선발
기술 검증·멘토링·사업성 평가 거쳐 투자 검토
HL그룹이 오픈이노베이션 일환으로 유망 스타트업 공개 모집에 나선다.
HL그룹은 다음 달 6일까지 스타트업 공개 모집을 진행해 최종 3개 업체를 선정할 예정이라고 26일 밝혔다. 모집 분야는 모빌리티와 자율주행, 로보틱스, 인공지능(AI), 스마트건설, 물류 등이다.
HL만도(SDV)와 HL클레무브(자율주행), HL로보틱스(로봇), HL디앤아이한라(스마트건설), HL홀딩스(물류) 등 핵심 계열사 사업 연계성을 고려해 유망 스타트업을 선발한다는 설명이다. 선발된 업체는 HL그룹 계열사와 협업을 통해 시너지를 극대화한다는 방침이다.
HL그룹의 경우 지난 2018년부터 스타트업 육성 프로그램을 운영하면서 인큐베이팅 역량을 꾸준히 쌓아왔다. 뉴빌리티와 딥인사이트, 나비프라 등이 대표적인 스타트업 육성 사례로 꼽힌다.
이번 스타트업 모집에는 공공·경제 지원기관도 함께 참여한다. 서울창업허브에 거점을 두고 서울시와 서울경제진흥원(SBA), 한국무역협회(KITA) 등이 후방 지원을 맡는다. 밋업(Meet-up)과 데모데이(Demoday) 등을 개최하고 사업비를 지원할 예정이다. 최종 선정 3개 업체는 기술 실증과 전문가 멘토링, 적합성(기술성, 시장성, 전략성 등) 평가 등을 거쳐 직접 투자 지원을 검토받게 된다.
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