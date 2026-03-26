‘역대급 불장’에 증권사 수수료만 16조…작년 보다 28% 증가

26일 금융감독원이 발표한 2025년 증권·선물회사 영업실적에 따르면 61개 증권사의 지난해 당기순이익은 총 9조6455억 원으로, 전년(6조9441억 원)보다 38.9% 급증했다. 이로써 3년 연속 성장세를 이어갔으며, 수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)도 전년 대비 2.1%포인트 오른 10.0%로 집계됐다. ● 날개 달린 국내 증시에 수탁수수료 37.3%↑
실적 개선의 일등 공신은 수수료 수익이다. 지난해 증권사의 전체 수수료 수익은 16조6159억 원으로 전년 대비 28.3% 증가했다. 특히 주식 거래 시 발생하는 수탁수수료는 전년보다 37.3% 늘어난 8조6021억 원을 기록해 전체 실적을 견인했다.
증권사가 보유 자본으로 거둔 이익인 자기매매손익은 12조7456억 원으로 전년 대비 1.4% 증가했다. 국내 지수의 급격한 상승으로 주식·펀드 관련 손익은 10조 원 이상 폭증했으나, 금리 상승으로 인한 채권 관련 손익은 도리어 2조6636억 원(19.9%) 감소했다. 파생 관련 손익 또한 헤지운용손실이 커지며 7조 원 넘게 줄었다.
금융감독원 관계자는 “종합금융투자사업자(종투사)의 신용공여 확대 등으로 대출 관련 이익이 증가했고, 영업 전반의 실적이 개선됐다”며 “대형사는 투자은행(IB) 및 자산관리 부문에서, 중소형사는 자기매매 부문에서 주로 성과를 냈다”고 설명했다. ● 실적 호조에 재무와 건전성 지표도 ‘안정적’
영업실적 호조에 따라 재무 규모와 건전성 지표도 안정적인 흐름을 보였다. 지난해 말 기준 증권사 자산 총액은 943조9000억 원으로 전년 말 대비 25.0% 증가했다. 자기자본 또한 11.7% 늘어난 102조4000억 원으로 집계됐다. 재무 건전성의 핵심 지표인 평균 순자본비율(NCR)은 915.1%로 전년 말 대비 113.9%포인트 상승하며 모든 증권사가 규제 기준을 크게 웃돌았다.
선물회사 3곳의 당기순이익은 886억6000만 원으로 전년 대비 10.8% 증가했으며, 자기자본이익률은 전년과 동일한 11.6%를 유지했다.
금융감독원은 “증시 활황으로 인한 국내 주식 거래대금 증가가 수탁수수료 수익으로 이어지며 대형사와 중소형사의 실적이 동반 개선됐다”고 분석했다. 그러면서도 “최근 중동 상황과 주가 변동성 확대, 시장금리 상승 등 대내외 불확실성이 증대될 우려가 있다”며 “증권사의 유동성과 건전성을 면밀히 모니터링하고 선제적인 부실자산 정리를 유도할 계획”이라고 밝혔다.
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