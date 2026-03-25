“현도산단 재활용 시설 건립 중단”… 오비맥주·하이트진로, 청주시청 앞 공동 집회

오비맥주와 하이트진로가 청주시가 추진 중인 현도일반산업단지(이하 현도산단) 내 재활용 폐기물 선별장 건립 공사의 즉각 중단과 전면 재검토를 촉구했다.
양사는 25일 청주시청 앞에서 ‘현도공단 생존권 사수’ 공동 집회를 열었다. 집회에는 이철우 오비맥주 공장장과 김진영 하이트진로 공장장 등 양사 근로자 40명이 참석했다.
이날 집회에서 양사는 식품 안전 저해 가능성과 법적 절차 미준수, 근로자 건강권 침해 등을 이유로 강하게 반발하며 공장 이전 가능성까지 검토해야할 사안이라고 주장했다.
공동 집회는 오비맥주 이철우 공장장, 하이트진로 김진영 공장장 외 양사 근로자 약 40명이 참석했으며, 양사 공장장의 공동 입장문 낭독을 포함해 오전 10시부터 약 1시간 동안 진행됐다. 양사 근로자들은 지난 금요일부터 1인 시위를 시작, 집회를 지속해 나갈 예정이다.
양사가 공동 발표한 입장문에 따르면 폐기물 선별장 건립 예정지는 오비맥주 청주공장에서 약 350m, 하이트진로 청주공장에서 약 900m 거리에 위치한다. 식품위생법상 식품 제조시설은 오염물질 발생시설로부터 안전거리를 확보해야 하는데, 공장과 거리가 너무 가까워 폐기물 선별 과정에서 발생하는 악취·분진·바이오에어로졸 등이 생산 환경에 악영향을 미칠 수 있다는 우려다.
양사는 “HACCP 등 엄격한 위생관리 체계를 유지하고 있음에도 외부에서 유입되는 오염 요인은 통제할 수 없다”며 “식품 안전 문제 발생 시 기업이 귀책 사유 없음을 입증해야 하는 구조상 심각한 경영 리스크가 발생한다”고 호소했다.
양사는 폐기물 운반 차량 출입에 따른 비산먼지와 악취 문제, 인근 기숙사 거주 근로자들의 건강권 침해도 지적했다. 특히 청주시가 환경영향평가법 및 산업입지법 등 관련 절차를 충분히 이행하지 않은 채 사업을 추진하고 있으며, 입주기업 및 근로자와의 사전 협의도 없었다고 주장했다.
양사는 “상황이 지속될 경우 공장 폐쇄 또는 이전을 포함한 모든 대응 방안을 검토할 수밖에 없다”며 “청주시는 일방적인 행정을 중단하고, 산업단지의 미래와 주민과 근로자의 안전을 고려한 책임 있는 재검토에 나서야 한다”고 전했다.
한편 하이트진로와 오비맥주 등 현도산단 입주기업체협의회는 충북도의 산업단지 계획 변경 승인 효력 정지를 요구하며 제기한 집행정지 신청이 기각되면서 최근 항고장을 제출했다.
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