오픈AI, 동영상 생성앱 ‘소라’ 철수…“기업용 AI 개발에 집중”

오픈AI가 인공지능(AI) 동영상 생성 시대를 열었던 ‘소라’ 서비스를 중단키로 했다. 올해 기업공개(IPO)를 앞두고 매출을 크게 끌어올릴 수 있는 기업용 AI 개발에 집중할 계획이다.
24일(현지시각) 오픈AI 소라 팀은 사회관계망서비스(SNS) X를 통해 “소라 앱에 작별을 고하게 됐다”며 “서비스 종료 일정과 작업물 보존 방법 등 자세한 내용은 다시 안내할 것”이라고 밝혔다. 소라가 출시된 2024년 2월 이후 2년 만이다. 월스트리트저널에 따르면 오픈AI는 소비자용 소라 앱을 시작으로 개발자용 소라 서비스, AI 챗봇 ‘챗GPT’ 내 비디오 기능까지 순차적으로 서비스를 중단할 계획이다.
이번 결정은 오픈AI가 올해 IPO를 앞두고 ‘문어발식’ 서비스 확장을 중단하고 기업 AI 개발에 역량을 총 집결하려는 의도로 풀이된다. 최근 오픈AI는 개발자용 AI 도구를 만드는 스타트업 아스트랄을 인수하기도 했다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이날 직원들에게 이번 결정의 이유로 “자본 조달과 공급망 관리, 전례 없는 규모의 데이터센터 구축” 등을 꼽았다.
앤스로픽, 구글 등 다른 빅테크들의 공세도 이번 결정에 한몫을 했다는 분석도 나온다. 앤스로픽의 기업용 AI ‘클로드 오퍼스’ 시리즈가 개발자들 사이에서 큰 인기를 끌며 기업간거래(B2B) 시장에서 오픈AI의 입지가 좁아졌다. 더구나 소라가 동영상 AI의 ‘포문’을 열었지만 후발주자인 구글이 나노바나나 등 사진 및 영상, 음악 생성 AI까지 출시하며 오픈AI가 결국 서비스를 포기했다는 분석이다.
소라 서비스가 중단되며 오픈AI에 10억 달러(약 1조5000억 원)를 투자하기로 한 월트디즈니와의 협업도 종료될 예정이다. 디즈니는 지난해 12월 스타워즈, 픽사, 마블 등의 캐릭터를 소라가 사용할 수 있는 파트너십을 오픈AI와 체결한 바 있다.
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