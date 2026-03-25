보스턴다이내믹스, 美 ‘첨단 로봇 국가안보위’ 참여

로봇 전략-방향성 수립 싱크탱크
현대자동차그룹의 로봇 전문 기업 보스턴다이내믹스가 미국 로봇 전략과 방향성을 수립하는 싱크탱크에 합류한다.
현대차그룹은 미국 싱크탱크 ‘특별경쟁연구프로젝트(SCSP)’가 최근 출범한 자문기구 ‘첨단제조 로봇 국가안보위원회’에 보스턴다이내믹스가 위원사로 활동한다고 24일 밝혔다.
SCSP는 에릭 슈밋 전 구글 최고경영자(CEO)가 2021년 설립한 싱크탱크로 인공지능(AI), 로보틱스, 반도체 등 첨단 기술이 국가 안보와 경제, 사회 등에 미치는 영향을 연구하고 중장기 경쟁력 강화 방안에 대해 조언하는 단체다. 이번에 출범한 ‘첨단제조 로봇 국가안보위원회’에는 테드 버드 미국 공화당 상원의원, 얼리사 슬롯킨 민주당 상원의원 등 유력 의원들이 공동 의장을 맡고, 보스턴다이내믹스를 비롯한 엔비디아, AMD, GM 등의 기업과 유수 대학들이 위원단에 참여해 미국의 미래 로봇 전략을 수립하는 정책 설계 기구 역할을 할 것으로 예상된다.
최근 소프트웨어 AI에 이어 피지컬 AI와 로봇 관련 글로벌 경쟁이 심해지면서 미국 정부는 로봇 산업을 육성하려는 의지를 보이고 있다. 브렌던 슐먼 보스턴다이내믹스 부사장은 최근 미국 상무부가 로봇 제조 기업 관계자를 불러 모은 회의에 참석한 뒤 “정부가 로보틱스 산업을 적극 지원하고 관련 정책 수립도 빠른 시일 내에 이뤄질 것으로 기대된다”고 말했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0