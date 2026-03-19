현대건설, 로봇·AI 보안 통합 위해 현대차·기아·슈프리마와 맞손

현대건설은 18일 고양 킨텍스에서 열린 세계보안엑스포(SECON) 2026에서 현대차·기아 로보틱스랩, 슈프리마와 ‘서비스 로봇 기반 주거단지 고도화’를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
이번 협력은 주거단지 내 로봇 서비스와 보안 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합하는 것이 핵심이다. 로봇이 단지 내에서 이동하며 배송, 안내, 순찰 등의 역할을 수행하고, 동시에 AI 기반 보안 시스템과 연동돼 안전 관리까지 담당하는 구조다.
특히 현대차·기아 로보틱스랩의 ‘로보틱스 통합 솔루션(RTS)’과 슈프리마의 AI 통합보안 플랫폼이 결합되면서, 로봇과 출입 통제 시스템, 관제 인프라 간 실시간 연동이 가능해질 전망이다.
이를 통해 입주민들은 아파트 단지 내에서 ‘라스트마일’ 자율배송 서비스를 이용할 수 있게 된다. 로봇이 공동현관을 통과하고 엘리베이터를 호출해 세대 현관 앞까지 물품을 전달하는 방식이다. 안내 서비스나 시설 정보 제공 등 생활 편의 기능도 함께 제공된다.
보안 기능 역시 강화된다. 로봇은 단지 내 공용 공간과 사각지대를 24시간 순찰하며 이상 상황 발생 시 관제센터에 즉시 알림을 보내고 보안 인력의 신속한 대응을 지원한다.
이러한 시스템은 어린이와 고령자를 위한 안전 서비스로도 확장된다. 어린이 이동 상황을 보호자에게 알리고, 방문객 출입을 관리하며, 고령 입주민의 응급 상황 발생 시 신속히 대응하는 기능까지 포함된다.
현대건설은 해당 기술을 자사 주거 플랫폼 ‘마이 디에이치(My THE H)’와 ‘마이 힐스(My HILLS)’에 적용해 로봇 호출, 위치 확인, 작업 상태 조회 등 다양한 기능을 제공할 계획이다.
현대건설 관계자는 “로봇과 AI 보안 기술을 결합해 주거 공간의 디지털 전환을 가속화할 것”이라면서 “입주민 중심의 생활 혁신을 선도하는 스마트 단지 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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