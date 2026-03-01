에버랜드 20일부터 ‘튤립축제’

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18일 에버랜드는 서울 중구 명동 거리에서 ‘도심에서 미리 만나는 에버랜드 튤립축제’를 열고 시민들에게 튤립을 전달하는 행사를 가졌다. 공연에 참여하는 연기자들로부터 튤립을 받은 시민들이 사진을 찍고 있다. 에버랜드는 20일부터 ‘에버랜드 튤립축제’를 연다.

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변영욱 기자 cut@donga.com
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