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경제
에버랜드 20일부터 ‘튤립축제’
동아일보
입력
2026-03-19 00:30
2026년 3월 19일 00시 30분
변영욱 기자
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18일 에버랜드는 서울 중구 명동 거리에서 ‘도심에서 미리 만나는 에버랜드 튤립축제’를 열고 시민들에게 튤립을 전달하는 행사를 가졌다. 공연에 참여하는 연기자들로부터 튤립을 받은 시민들이 사진을 찍고 있다. 에버랜드는 20일부터 ‘에버랜드 튤립축제’를 연다.
#에버랜드
#튤립축제
#명동
#도심축제
#시민참여
변영욱 기자 cut@donga.com
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