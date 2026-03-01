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경제
2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 시상
동아일보
입력
2026-03-19 00:30
2026년 3월 19일 00시 30분
전영한 기자
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18일 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 ‘2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 시상식에서 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 올해 행사에서는 신한은행 신한 Premier가 10년 연속, LG전자 LG 휘센 시스템에어컨, 로레알코리아 로레알파리, KT의 KT 하이오더, 크록스코리아 크록스, 말레이시아항공 등 54개 브랜드가 부문별 대상을 수상했다.
#더플라자
#한국소비자평가
#최고의브랜드
#시상식
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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