유튜브 보다가 끌리는 상품 알리로 주문한다…쇼핑 검색 제휴

알리익스프레스가 유튜브 쇼핑 제휴 프로그램(YouTube Shopping affiliate program) 공식 파트너로 합류한다고 17일 밝혔다.
이번 협업은 단순한 제휴 참여가 아니라, 유튜브를 중심으로 한 ‘크리에이터 커머스’를 알리익스프레스만의 방식으로 확장하는 전략적 행보라고 회사는 전했다.
유튜브 쇼핑 제휴 프로그램은 2024년 6월 한국에 도입 됐다. 영상, 쇼츠, 라이브 스트림 등 다양한 포맷에서 제품 태그 기능을 제공해 크리에이터들의 추가 수익 창출을 지원한다. 지난해 7월 기준 한국에서 1500만명 이상의 로그인 사용자가 유튜브에서 쇼핑 관련 검색을 진행했다고 한다.
알리익스프레스는 콘텐츠 소비가 곧 쇼핑으로 이어지는 시대에 맞춰 방대한 글로벌 셀렉션과 해외직구 역량을 결합해 크리에이터에게는 새로운 수익 기회를, 소비자에게는 보다 폭넓은 선택지를 제공한다는 계획이다.
이번 협업을 통해 한국 크리에이터는 유튜브 크리에이터 스튜디오 내에서 알리익스프레스 상품을 검색 및 선택해 영상에 직접 태그할 수 있게 된다. 시청자는 영상 내 ‘제품’ 섹션에서 태그된 상품을 확인한 뒤 클릭 한 번으로 알리익스프레스 상세 페이지에 접속해 구매할 수 있다.
한국에서 활동하는 유튜브 크리에이터 중 유튜브의 운영 기준과 쇼핑 제휴 자격을 충족한 경우 크리에이터 스튜디오를 통해 신청 후 알리익스프레스 상품 태그가 가능하다.
유튜브 관계자는 “유튜브 쇼핑 제휴 프로그램은 크리에이터가 시청자와 쌓아온 신뢰를 바탕으로 콘텐츠 안에서 자연스럽게 제품을 소개하고 소통할 수 있는 환경을 만든다”며 “이번 파트너십을 통해 더욱 폭넓은 상품 선택지를 제공하는 한편, AI 기술의 지속적인 도입을 통해 크리에이터와 시청자 모두에게 더욱 혁신적이고 편리한 유튜브 쇼핑 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
알리익스프레스 관계자는 “알리익스프레스는 단순히 더 많은 상품을 제공하는 것에 그치지 않고, AI 시대 속에서 크리에이터와 소비자가 만나는 새로운 접점을 만들고자 한다”며 “이번 협업을 통해 한국 크리에이터들이 방대한 글로벌 셀렉션을 통해 보다 창의적인 콘텐츠와 커머스를 결합할 수 있도록 지원할 계획”이라고 밝혔다.
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