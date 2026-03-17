용인 JTX 조기 추진 촉구…산업단지 연계·업무시설 수요 변화 주목

용인시가 중부권광역급행철도(JTX) 조기 추진을 촉구하면서, 광역 교통망 확충이 기업 입지와 업무 수요에 미칠 영향이 함께 거론되고 있다.
JTX는 서울 잠실을 출발해 광주, 용인, 안성, 진천, 청주국제공항, 오송역을 연결하는 총 135㎞ 규모 철도 사업이다. 현재 한국개발연구원(KDI)이 국토교통부 의뢰를 받아 민자 적격성 조사를 진행 중이다.
노선은 용인 이동·남사읍 일대 첨단 시스템반도체 국가산업단지와 연계되는 구상이다. 사업이 추진될 경우 반도체 산업 종사자의 이동 여건 변화와 함께 인력 수급 및 기업 활동 환경에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.
또한 JTX 노선이 용인 경전철 중앙시장역과 연결될 경우 잠실과 청주공항 간 이동 경로에도 변화가 예상된다. 오송역과의 연계 여부도 향후 검토 대상이다.
청주공항과 오송역은 KTX·SRT 이용이 가능한 교통 거점으로, 노선 연결 시 광역 교통망 내 역할 확대 가능성도 언급된다.
분양 관계자는 “교통 인프라 개선은 산업 경쟁력에 영향을 미치는 요소로, 업무시설 수요에도 변화가 나타날 수 있다”고 말했다.
이 같은 흐름 속에 현대엔지니어링이 용인시 기흥구 영덕동 삼성삼거리 인근에 조성 중인 ‘신광교 클라우드 시티’도 함께 언급된다.
해당 단지는 지하 6층~지상 33층, 5개 동 규모로 계획돼 있으며, 연면적은 약 35만㎡다. 단지에는 세미나룸과 미팅룸, 휴게 공간, 옥상정원 등 업무 지원 시설이 포함될 예정이다. 배송 예약과 사무실 관리 등 입주 편의를 위한 서비스 도입도 계획돼 있다.
이와 함께 2556대 규모의 주차 공간과 45대의 엘리베이터를 갖춰 이용 편의성을 높일 계획이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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