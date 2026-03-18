은행-증권 결합 자산관리… ‘종합 PWM 플랫폼’ 강화

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] PB서비스 부문 / 10년 연속
신한 Premier
신한금융그룹의 자산관리 대표 브랜드 ‘신한 Premier(프리미어)’가 10년 연속 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 대상에 오르며 고객 중심의 차별화된 종합 자산관리 플랫폼으로 인정받았다.
신한 프리미어는 리테일 고객을 위한 라운지·영업점 기반 자산관리부터 1대1 포트폴리오 서비스를 제공하는 PWM, 초고자산가 가문을 위한 패밀리오피스, 기업가 고객을 위한 PB 서비스와 IB 솔루션을 결합한 PIB 등 다양한 채널을 구축했다. 여기에 투자·세무·부동산·상속 등 분야별 전문가들이 참여하는 ‘신한 Premier 패스파인더(SPP)’를 통해 종합 자산관리 컨설팅을 제공하며 고객 맞춤형 솔루션을 강화하고 있다.
신한은행은 2011년 금융권 최초로 은행과 증권의 장점을 결합한 금융복합점포 ‘신한 PWM’을 도입하며 자산관리 시장의 확장을 이끌었다. 이후 기업가 고객을 위한 PIB센터와 초고자산가 가문을 위한 패밀리오피스 채널을 통해 서비스 영역을 지속적으로 확대해 왔다. 특히 PIB센터는 PB의 자산관리 노하우에 IB 투자, M&A, IPO 솔루션을 결합한 특화 채널로 기업과 자산가 고객을 연결하는 역할을 수행하고 있다. 2025년 기준 자산 규모 11조4000억 원을 돌파하며 빠른 성장세를 이어가고 있다.
또한 신한 프리미어는 자산관리 전문 역량뿐만 아니라 비금융 서비스 분야까지 확대하며 금융 이상의 가치를 제공하기 위한 노력을 이어가고 있다.
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