친환경 성분으로 가족 모두 안전한 구강케어

웰킵스컨슈머블의 라이프스타일 앤 케어 브랜드 ‘뷰카(VUCA)’가 ‘2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 구강케어 부문에서 2년 연속 대상을 차지했다.
뷰카의 2년 연속 수상은 지속적인 제품 개선과 라인업 확대의 성과로 평가된다.
뷰카는 2025년 ‘뷰카 클래식’ 성인 덴탈케어 제품과 ‘뷰카 주니어’ 어린이 덴탈케어 제품을 비건 포뮬러로 리뉴얼했다. 이를 통해 친환경 성분 기반의 구강케어 브랜드 경쟁력을 강화했다.
연간 판매 실적에서도 성장세를 이어가고 있다. 뷰카는 2025년 치약 누적 판매량 1300만 개를 돌파했다. 대표 제품인 ‘뷰카 클래식 고불소 구취케어 비건 치약 아쿠아민트향’은 고불소 포뮬러를 적용한 제품이다. 충치 유발균인 뮤탄스균을 99.9% 항균하고 구취 감소 효과를 입증했다. 단 1회 사용으로 구취를 86% 감소시키는 효과가 입증됐다. 기능성과 효과를 동시에 갖춘 제품력으로 소비자들의 선택을 받고 있다.
이와 함께 시린 이 치약, 키즈 치약, 칫솔 등 다양한 제품을 출시하며 라인업을 확대했다.
뷰카는 가족 구성원의 다양한 구강 관리 니즈를 반영한 패밀리 구강케어 브랜드로 입지를 강화하고 있다.
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