‘금융 생활밀착 10대 콘텐츠’ 등 사용자 중심 금융서비스 강화

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] 모바일금융 앱 부문 / 2년 연속
우체국 잇다뱅킹
우정사업본부의 ‘우체국 잇다뱅킹’이 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 모바일금융 앱 부문에서 2년 연속 대상을 차지했다.
우정사업본부는 우체국예금을 통해 농어촌·도서 지역을 포함한 전 국민을 대상으로 예·적금, 체크카드, 공과금 수납, 해외 송금 등 보편적 금융 서비스를 제공해 왔다.
2010년 8월부터 우체국 모바일뱅킹 서비스를 도입하고 간편 인증, 오픈 뱅킹 등 다양한 디지털 금융 기능을 확대해 고객 편의를 높였다.
2023년 5월에는 모바일금융 브랜드 ‘잇다뱅킹’을 론칭하며 앱을 전면 개편하고 모바일금융 서비스 경쟁력을 강화했다.
2025년에는 국민 콘텐츠 선호도 조사를 반영한 ‘금융 생활밀착 10대 콘텐츠’를 도입해 생활밀착형 서비스를 확대했다. 산림복지시설 예약, 관광 정보 안내, 자산관리 강좌, 우편물 간편 접수·배송 조회 등 다양한 생활 서비스를 모바일 앱을 통해 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 또 고령자 등 디지털 취약계층의 금융 접근성 제고를 위해 글씨 크기를 확대하고 메뉴를 단순화한 ‘간편모드’를 도입해 이용 편의성을 향상했다.
2025년 말 기준 잇다뱅킹 누적 가입자는 약 380만 명, 월간 활성 이용자는 약 96만 명으로 지속적인 성장세를 보이고 있다.
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