30년 단일 수원지 고집… 세계가 신뢰하는 ‘명품 생수’

강원도 홍천 공작산 자락에서 취수되는 프리미엄 생수 브랜드 ‘약산샘물’이 ‘2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 프리미엄 생수 부문 대상에 선정되며 높은 소비자 만족도를 입증했다.
약산샘물은 강원도 홍천 지하 약 205m 암반층에서 취수되는 천연 암반수다. 30년 넘게 단 한 번도 수원지를 바꾸지 않은 단일 수원지 정책을 유지해 온 것이 특징이다.
1993년 한국과학기술연구원(KIST)의 연구에서 천연 게르마늄 함유가 확인되며 주목받았다. 이후 미국 FDA 기준 수질 검사 등 국제 기준을 통과하며 생수업계 최초로 미국 시장을 뚫었으며 일본, 중국, 태국, 파라과이 등으로 수출 저변을 넓혔다.
약산샘물의 독보적인 품질은 국내외 공신력 있는 기관들을 통해 증명됐다. 국내에서는 대한민국 명품 1호 인증, 한국표준협회(KSA) 선정 ‘으뜸샘물’에 10년 연속(2002∼2012년) 지정되는 기록을 세웠다. 약산샘물은 청와대, 중국 국빈관 조어대에 공급된 이력도 있다. 또 벨기에 국제식음료맛품평원에서 국제 우수 미각상 금상을 수상하며 물맛과 품질 경쟁력을 동시에 인정받았다.
철저한 위생 공정과 생산 관리 시스템은 안정적인 수질을 유지하고 있는 비결이다. 한국분석과학연구소의 시험에서는 미세플라스틱 불검출 판정을 받으며 안전성 측면에서도 높은 평가를 받았다.
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