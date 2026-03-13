시드물 모범납세자 선정… 제60회 납세자의 날 ‘국무총리상’ 수상

자연주의 화장품 브랜드 시드물이 제60회 납세자의 날을 맞아 모범납세자로 선정돼 국무총리상을 수상했다.
지난 4일 열린 납세자의 날 기념 행사에서는 국가 재정에 기여하고 성실하게 납세 의무를 이행한 기업과 개인을 대상으로 모범납세자 표창이 수여됐다. 납세자의 날은 성실한 납세 문화를 확산하고 국가 재정에 기여한 납세자들의 공로를 기리기 위해 매년 개최되는 정부 공식 기념 행사다.
이날 행사에서는 정용대 청장이 수상자들에게 표창장을 전달하며 성실 납세 문화 확산에 기여한 공로에 감사의 뜻을 전했다.
시드물은 지속적인 성실 납세를 통해 국가 재정에 기여하고 기업의 사회적 책임을 충실히 이행해 온 점을 인정받아 이번 납세자의 날 모범납세자 포상에서 국무총리상을 수상하게 됐다. 모범납세자는 성실한 세금 신고와 납세 의무 이행을 통해 국가 재정 확보와 건전한 납세 문화 확산에 기여한 기업과 개인에게 수여되는 포상이다.
시드물 관계자는 “고객들의 꾸준한 사랑과 관심 덕분에 모범납세자 국무총리상이라는 뜻깊은 상을 받게 되어 매우 영광스럽게 생각한다”며 “앞으로도 성실한 납세를 통해 사회적 책임을 다하는 것은 물론, 좋은 성분과 진심을 담은 화장품으로 고객에게 보답하는 기업이 되겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
