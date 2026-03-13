“층간소음 스트레스 없앤다” … ‘e편한세상 동탄역 어반원’ 60mm 차음재 적용

일반 아파트 2배 두께 ‘60T 완충재’ 도입, 층간소음 저감∙난방 에너지 절약 동시 구현
DL이앤씨 특허 기술 ‘D-사일런트 플로어 프로’ 적용, 경량 1등급·중량 2등급 확보
최근 주거 환경에서 층간소음 갈등이 주요한 사회적 문제로 대두되면서, 내 집 마련을 계획할 때 소음 저감 설계가 매우 중요한 판단 기준으로 자리 잡고 있다.
지난 12일 사이버 주택전시관을 개관하고 분양에 나선 ‘e편한세상 동탄역 어반원’이 수요자들의 시선을 끄는 것은 층간소음을 획기적으로 줄이는 것은 물론, 난방 에너지 절약 효과까지 동시에 달성해 실거주자들에게 높은 수준의 주거 만족도를 제공하고 있기 때문이다.
DL이앤씨가 동탄2신도시 C14블록에서 선보이는 ‘e편한세상 동탄역 어반원’은 지하 4층~지상 46층, 3개동, 아파트 총 610가구와 지하 3층~지상 26층, 1개동, 주거형 오피스텔 총 240실 규모로 구성된다. 전용면적별로는 34㎡OA 72실, 59㎡OA 120실, 59㎡OB 48실이다. 아파트(분양전환 공공임대주택) 일반공급은 지난해 8월 75.28대 1의 높은 경쟁률로 마감된 바 있으며, 이번에는 주거형 오피스텔을 공급한다.
‘e편한세상 동탄역 어반원’에 적용된 층간소음 저감 기술의 핵심은 고성능 등급인’D-사일런트 플로어 프로‘ 시스템이다. 층간소음을 대폭 줄여주는 완충재와 몰탈을 결합해 최적의 저감 성능을 발휘하며, 경량 충격음 1등급 및 중량 충격음 2등급을 확보하여 거슬리는 생활 소음을 효과적으로 통제한다.
’e편한세상 동탄역 어반원‘의 시공사인 DL이앤씨는 두꺼운 차음재를 적용할 경우 시공 단가 상승이나 실내 층고의 미세한 축소 등이 발생할 수 있지만 이러한 기회비용을 감수하고 주거 쾌적성을 극대화하기 위해 일반 아파트보다 2배 두꺼운 60mm 바닥차음재를 전격 도입했다. 또한, 바닥뿐만 아니라 모든 창호에 방음 효과가 뛰어난 이중창호 시스템을 적용하여 외부의 소음과 냉기 유입까지 차단했다.
입지도 우수하다. GTX와 SRT 동탄역을 도보로 이용할 수 있는 역세권에 자리해 서울 주요 업무지구뿐 아니라 수도권 핵심 도시로의 이동이 편리하다. GTX를 이용하면 동탄역에서 수서역까지 약 21분에 도착할 수 있으며, 단지 주변 버스정류장에서 강남, 판교, 서울역, 인천∙김포공항 등으로 이동이 가능하다. 경부고속도로, 동탄대로, 수도권제2순환고속도로 등 도로 여건도 우수하다. 교통 접근성이 중요한 젊은 직장인 수요의 관심이 예상된다.
동탄역 상권, 롯데백화점(동탄점), 트레이더스 홀세일 클럽(동탄점), 동탄역 그란비아스타 등 다채로운 생활 인프라를 모두 걸어서 누릴 수 있는 것 역시 장점이다. 특히 각 대형 편의시설의 문화센터와 연계된 교육∙스포츠∙레저 프로그램을 가깝고 편리하게 이용할 수 있기 때문에 삶의 질을 중요하게 여기는 1~2인 가구의 만족도가 더욱 높을 것으로 예상된다.
‘e편한세상 동탄역 어반원’은 1.5룸과 2룸으로 구성되며, 남동∙남서향 위주 배치를 통해 조망과 일조권까지 고려했다. 전체 공급량의 70%에 달하는 전용면적 59㎡는 소형 아파트 대체가 가능한 1~2인 가구 맞춤 평면으로 선보일 예정이다.
분양가는 전용면적 34㎡가 약 2.4억원, 59㎡는 4.2억원이다. 또 비규제 지역 내에 위치한 비규제 상품으로 만 19세 이상이면 청약통장, 거주지 제한, 주택 소유 여부와 관계없이 청약이 가능하고, 당첨자 선정 방식도 100% 추첨제다. 재당첨제한이 없으며 아파트 청약 시 무주택 자격 유지가 가능하다. 자금조달계획서, 토지거래허가, 실거주 의무 등 아파트에 적용되는 규제에서도 상대적으로 자유롭다.
여기에 규제지역 내 오피스텔은 소유권 이전 등기 시점까지 전매가 제한되나, ‘e편한세상 동탄역 어반원’의 경우 비규제지역으로 전매가 가능하다. 청약 일정은 3월 17일(화) 청약접수를 시작으로, 당첨자 발표는 20일(금), 계약은 22일(일)~24일(화) 3일간 진행될 예정이다. 입주는 오는 2028년 7월로 예정돼 있다.
