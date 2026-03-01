삼성전자 갤 S26시리즈 韓-美 등 본격 출시

삼성전자가 최신 인공지능(AI) 스마트폰 갤럭시 S26 시리즈와 무선 이어폰 갤럭시 버즈4 시리즈를 11일 한국, 미국 등 주요 국가에서 출시했다.
갤럭시 S26 시리즈는 전작과 비교해 하드웨어 성능이 향상되고 ‘프라이버시 디스플레이’ 등 전작에 없던 기능이 탑재됐다. 최상위 모델인 갤럭시 S26 울트라에 적용된 프라이버시 디스플레이는 사생활 보호 필름을 붙이지 않아도 측면에서 화면이 보이지 않도록 제한하는 기능이다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 받아 발신자 정보와 통화 내용을 요약해주는 ‘통화 스크리닝’ 기능도 시리즈 전 제품에 탑재됐다.
갤럭시 버즈4 프로, 갤럭시 버즈4 등 두 가지 제품으로 구성된 갤럭시 버즈4 시리즈에는 ‘헤드 제스처’ 기능이 새롭게 탑재됐다. 사용자가 손으로 이어폰을 만지지 않고도 고개만 움직여 전화를 받을 수 있다. 고개를 움직여 삼성전자의 음성 비서 ‘빅스비’를 제어하는 것도 가능하다. 실시간 통역 등 AI 기능도 사용할 수 있다.
갤럭시 S26 울트라 256GB 모델의 출시가는 179만7400원, 갤럭시 S26 256GB 모델의 출시가는 125만4000원이다. 갤럭시 S26 시리즈는 국내 사전 판매 기간에 135만 대가 판매돼 역대 갤럭시 S 시리즈 중 최다 사전 판매량을 나타냈다.
