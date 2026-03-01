“BTS 컴백 특수 잡아라”… 유통업계 상품-이벤트 풍성

21일 공연… 전세계 ‘아미’ 韓집결
신세계百, 본점 4층에 팝업스토어
롯데百, 본점-잠실점서 할인 혜택
편의점 업계도 관련 굿즈 선보여
방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백과 서울 종로구 광화문광장 공연이 10일 앞으로 다가오면서 유통업계가 들썩이고 있다. 세계 각지에서 올 ‘아미(ARMY, BTS 팬클럽)’의 눈길을 사로잡고자 유통가에서는 다양한 제품과 이벤트를 앞세워 ‘BTS 특수’ 잡기에 나섰다.
신세계백화점은 국내 유통사 중 유일하게 BTS 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 발매 기념 팝업스토어를 운영한다고 10일 밝혔다. 신세계백화점과 BTS의 한국 기획사 하이브가 함께 준비한 팝업스토어는 3월 20일부터 4월 12일까지 신세계백화점 본점 더 헤리티지 4층 ‘헤리티지 뮤지엄’에 설치된다. 신규 앨범을 비롯해 새롭게 출시된 공식 응원봉 등 다양한 공식 BTS 굿즈를 선보인다.
롯데백화점은 21일 BTS 서울 공연에 맞춰 3월 19일부터 29일까지 본점과 잠실점에서 할인 혜택을 준비했다. 4월에는 콘서트장인 고양종합운동장과 가까운 일산점에서 여권 인증 고객에게 식음료 매장에서 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 증정한다. 현대백화점은 더현대서울을 중심으로 BTS뿐만 아니라 K팝에 관심이 많은 외국인 관광객을 겨냥한 팝업스토어를 정기적으로 운영할 예정이다.
편의점 업계는 공연 현장 소비 수요 대응에 집중하고 있다. 세븐일레븐은 공연 당일 광화문 인근 점포에 인파가 몰릴 것에 대비해 음료와 생수, 간편식, 컵라면 등의 재고를 평소 대비 최대 10배까지 확대하기로 했다. GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 광화문 인근 거점 점포를 중심으로 방탄소년단 진이 글로벌 앰배서더로 활동하는 주류 브랜드 ‘아이긴(IGIN)’ 상품을 전면 배치하고 관련 상품과 굿즈를 선보인다. 콘서트 일정에 맞춰 신상품 하이볼 ‘아이긴 핑콤토닉’을 국내 최초로 출시할 예정이다.
