경제
신보 신임 이사장에 강승준 서울과기대 대외국제부총장
동아일보
업데이트
2026-03-10 18:50
2026년 3월 10일 18시 50분
입력
2026-03-10 18:24
2026년 3월 10일 18시 24분
강우석 기자
금융위원회는 신용보증기금 신임 이사장으로 강승준 서울과학기술대 대외국제부총장(60·사진)을 임명 제청했다고 10일 밝혔다. 강 내정자는 행정고시 35회로 기획재정부 재정관리관, 한국은행 감사 등을 거쳤다. 신보 이사장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명한다.
#신용보증기금
#신보 이사장
#강승준
강우석 기자 wskang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
