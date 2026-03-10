더 얇아진 링에 담아낸 모티브…부쉐론, ‘콰트로 XS’ 사이즈 출시

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 10일 15시 38분

글자크기 설정

부쉐론 제공
부쉐론 제공
부쉐론 제공
부쉐론 제공
프랑스 하이 주얼리 메종 부쉐론은 대표 컬렉션인 ‘콰트로’ 미니 사이즈인 ‘콰트로 XS’를 선보인다고 10일 밝혔다. 신제품 콰트로 XS은 스몰 사이즈보다 얇으면서도 컬렉션을 상징하는 네 가지 모티브를 충실히 담았다. 콰트로 컬렉션은 부쉐론의 역사 속 네 개의 상징적인 아카이브 모티브를 담고 있는 제품으로, 네 개의 서로 다른 밴드가 각각 개별적으로 제작된 후 결합되는 것이 특징이다.

이소정 기자 sojee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스