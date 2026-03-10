본문으로 바로가기
경제
더 얇아진 링에 담아낸 모티브…부쉐론, ‘콰트로 XS’ 사이즈 출시
동아일보
업데이트
2026-03-10 15:58
2026년 3월 10일 15시 58분
입력
2026-03-10 15:38
2026년 3월 10일 15시 38분
이소정 기자
프랑스 하이 주얼리 메종 부쉐론은 대표 컬렉션인 ‘콰트로’ 미니 사이즈인 ‘콰트로 XS’를 선보인다고 10일 밝혔다. 신제품 콰트로 XS은 스몰 사이즈보다 얇으면서도 컬렉션을 상징하는 네 가지 모티브를 충실히 담았다. 콰트로 컬렉션은 부쉐론의 역사 속 네 개의 상징적인 아카이브 모티브를 담고 있는 제품으로, 네 개의 서로 다른 밴드가 각각 개별적으로 제작된 후 결합되는 것이 특징이다.
이소정 기자 sojee@donga.com
