LG CNS, 美 로봇기업 ‘덱스메이트’에 투자…피지컬AI 산업 본격화

LG CNS가 미국 로봇기업에 투자하며 산업용 휴머노이드 로봇을 중심으로 한 피지컬 인공지능(AI) 산업을 본격화한다.
10일 LG CNS는 미국 로봇 기업 ‘덱스메이트’에 전략적 투자를 단행했다고 밝혔다. 휴머노이드 로봇을 제작하는 덱스메이트는 글로벌 로봇 브레인 개발 기업들이 연구용 표준 하드웨어로 채택할 만큼 품질과 성능을 인정받은 실리콘밸리 회사다. 덱스메이트의 로봇은 인간형 로봇의 작업 수행 능력은 유지하면서도, 장시간 안정적인 작업을 위해 다리 대신 휠을 적용한 것이 특징이다.
LG CNS 관계자는 “휠로 이동하기 때문에 이족보행 로봇보다 안정적인 하체 구조를 갖춰 물류센터와 제조공장 등 산업현장에 적용이 용이하고, 정밀한 양손 협동작업이 가능하다는 장점이 있다”고 말했다. 로봇은 양팔 기준 약 15kg의 적재 하중을 지원하고, 한번 충전으로 20시간 이상 작업할 수 있다.
덱스메이트에 투자한 것은 국내 기업 중 LG CNS가 처음이다. 이번 투자는 LG의 기업주도형 벤처캐피털인 LG테크놀로지벤처스를 통해 이뤄졌다. LG CNS는 이번 투자로 이족보행 휴머노이드, 사족보행 로봇에 이어 휠타입 휴머노이드까지 확보하며 다양한 종류의 로봇 하드웨어를 갖추게 됐다. 이를 기반으로 LG CNS는 로봇 트레이닝과 학습 플랫폼을 결합한 ‘풀스택’ 로봇 전환 서비스를 제공한다는 계획이다.
