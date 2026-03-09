aT, 美국제식품박람회 14개 수출업체 지원… 수출 확대 기대감

K-푸드의 주력 시장으로 북미 시장이 주목을 받는 모양새다. 북미 주류 시장에서 K-푸드가 빠르게 존재감을 확대하면서 수출 확대 기대감이 나온다.
농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 4일부터 6일까지 미국 애너하임 컨벤션센터에서 열린 ‘2026 애너하임 국제식품박람회(Natural Products Expo West)’에 참가했다고 9일 밝혔다.
올해로 45회를 맞이한 박람회는 전 세계 130여 개국에서 3500개 이상의 식품기업이 참가하며, 매년 6만 명 이상의 바이어와 식품 관계자들이 방문하는 유기농, 자연식품 분야를 선도하는 미서부 최대 규모의 박람회다.
이번 박람회에서 aT는 14개 우수 K-푸드 수출업체와 함께 통합 한국관을 구성해 참여했다. 스낵, 음료, 면류, 소스류, 건강식품 등 다양한 제품을 선보였으며, 유명 인플루언서와 협업해 참가 기업 제품을 집중 소개했다. 특히 총 270건, 3200만달러의 수출상담 성과를 기록하기도 했다.
미국은 세계 최대 식품 소비 시장인 만큼 K-푸드의 글로벌 시장 진출을 위한 중요한 무대다. 향후 시장 성장성 또한 높은 것으로 보인다. 미국의 시장조사기관(Fortune Business Insight)에 따르면 미국 식품서비스 시장은 2024년 약 1조 2000억 달러 규모에서 2032년 약 2조 달러 규모로 확대될 전망이다.
전기찬 aT 수출식품이사는 “이번 박람회는 K-푸드의 미국 시장 내 입지를 더욱 공고히 하는 중요한 계기가 됐다”며 “앞으로 체험 중심 마케팅과 콘텐츠 기반 홍보 전략을 강화해 시장 점유율을 확대하고 미국 시장에서의 존재감을 더욱 높여 나가겠다”라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
