한섬의 여성복브랜드 래트(LÄTT), 빛과 컬러의 균형 담은 컬렉션 공개

현대백화점그룹 패션 전문 기업 한섬이 전개하는 여성복 브랜드 래트(LÄTT)가 신규 컬렉션을 공개했다. 이번 컬렉션은 LATT-ittude라는 슬로건 아래 절제된 실루엣과 밀도 있는 컬러 감각을 중심으로 브랜드가 지향하는 노르딕 무드를 한층 구체화했으며, 래트만의 창의적인 모던함과 유니크함을 편안한 감성으로 제안했다.
공개된 제품들은 구조적인 실루엣과 여유 있는 핏이 특징이다. 은은한 볼륨감과 자연스럽게 흐르는 라인으로 누구나 일상 속에서 부담 없이 착용할 수 있도록 설계됐다. 군더더기 없는 디자인에 소재의 질감을 더해 전체적인 완성도를 높이는 데 주력했다.
이번 컬렉션은 블루, 그린, 옐로우, 올리브 등 북유럽을 대표하는 컬러 팔레트를 중심으로 전개될 예정이다. 산뜻한 컬러 조합과 유니크한 프린팅으로 존재감 있는 스타일 완성에 주안점을 두었다. 동일한 컬러 안에서도 소재에 따라 다른 표정을 보여주며, 빛에 따라 은은하게 변화하는 질감이 세련된 분위기를 자아내는 것이 특징이다
래트는 이번 컬렉션을 통해 ‘캐주얼하면서도 고급스러운 데일리룩’이라는 브랜드 정체성을 보다 명확히 했다. 단순한 트렌드 제안을 넘어, 취향과 태도를 드러낼 수 있는 라이프스타일 웨어로서의 방향성을 강화했다는 평가다.
브랜드 관계자는 “이번 컬렉션은 북유럽 특유의 절제미와 빛의 감각을 현대적인 실루엣에 담아낸 결과물”이라며 “컬러와 소재의 디테일에서 차별화된 완성도를 경험할 수 있을 것”이라고 전했다.
