씨투엠뉴, ‘2026 히트브랜드대상’ 휴대용 유모차 부문 6년 연속 수상

유아용품 전문 브랜드 ‘씨투엠뉴’가 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’에서 휴대용 유모차 부문 6년 연속 1위를 수상했다.
씨투엠뉴는 트라이크 유모차 및 휴대용 유모차 분야에서 꾸준한 판매를 이어가고 있다. 안정적인 주행감과 안전장치 등 실사용 경험을 반영한 제품 완성도가 특징으로 꼽히며 약 2만 건에 달하는 사용자 후기와 제품 만족도를 축적해 왔다.
씨투엠뉴는 전국 주요 백화점과 프리미엄 유아용품 판매장에 입점해 고객 접점을 확대하고 있다. 또한 사후관리(AS) 시스템을 운영하며 고객 만족도를 높이기 위한 노력 역시 이어가고 있다.
씨투엠뉴 관계자는 “내 자녀를 태운다는 부모의 마음으로 노력한 결실이 6년 연속 수상으로 이어져 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 기술력과 품질을 기반으로 소비자 만족도를 높일 수 있는 제품을 선보이도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
