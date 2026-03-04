이마트24 “로열티 전환 점포 상생 성과… 월평균 수익 63만 원↑”

이마트24는 지난해 발표한 ‘상생선언’이 실제 경영주의 수익 개선으로 이어졌다고 4일 밝혔다.
앞서 이마트24는 수익 개선이 필요한 개인임차형 점포 중 가맹계약을 성실히 이행해온 경영주를 대상으로 계약기간 중에도 로열티 타입(매출총이익 배분형)으로 전환할 수 있도록 하는 선택권을 부여했다.
로열티 타입 전환은 점포 수익 구조를 매출 연동형으로 전환해 리스크를 분담하는 방식이다. 월회비(160만 원)를 내지 않고 매출총이익을 경영주 71%, 본사 29% 비율로 분배하게 된다.
이마트24에 따르면 로열티 타입으로 전환을 마친 19개 점포를 분석한 결과, 점포당 월 수익은 전환 전과 비교해 평균 63만3000원 증가한 것으로 나타났다. 일부 점포는 최대 139만 원까지 수익이 개선됐다.
현재까지 로열티 전환을 신청한 점포 377곳 중 65곳이 전환을 완료했으며, 12곳이 전환을 앞두고 있다. 이마트24는 고정 월회비 부담이 컸던 저수익 점포의 경우 매월 일정 금액을 납부해야 하는 데서 벗어나 매출에 연동되는 로열티 체계로 전환되면서 체감 부담이 크게 낮아졌다고 설명했다.
그러면서 로열티 타입으로 전환할 경우 경영주의 수익이 늘어나는 만큼 본사는 기존 월회비 대비 수익 감소를 감수해야 하지만 저수익 점포의 회복과 동반 성장을 목표로 한 지원책이라고 강조했다.
이마트24 관계자는 “로열티 전환 점포의 수익이 개선되고 있고 현장에서도 긍정적인 변화가 확인되고 있다는 점을 의미 있게 보고 있다”며 “경영주를 위한 상생 제도와 함께 상품 경쟁력을 강화해 본사와 경영주가 함께 성장해 나갈 계획”이라고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
