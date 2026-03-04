현대차·기아, ‘로봇개발 협력체’ 구축… “긴밀한 협력통해 한국 로봇사업 부흥 주도”

산업현장 맞춤형 솔루션 공급 위해 부품사 및 로봇 전문 기업과 4자 협력 체계 구축
물류 배송부터 순찰용 드론 거점까지 용도에 따라 자유롭게 변모하는 상단 모듈 개발
AW2026서 양산형 모델 최초 공개하고 험로 주파 및 수평 유지 기술력 실증 시연
CES 최고혁신상 수상한 독보적 기동성 바탕으로 지능형 물리 AI 시장 선점 가속화
현대자동차와 기아가 사용자 요구에 최적화된 로보틱스 기능을 제공하고자 모베드 플랫폼을 주축으로 한 다자간 협업망 구축에 나섰다.
두 회사는 4일 서울 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전(AW2026) 현장에서 모베드 얼라이언스 발족식을 열고, 해당 기기의 국내 시장 보급을 시작한다고 발표했다. 이번 협력체에는 현대차·기아 로보틱스랩을 포함해 현대트랜시스, SL 등 주요 제조사와 LS티라유텍, 가온로보틱스 등 로봇 전문 업체, 한국AI·로봇산업협회 등이 뜻을 모았다.
이번 연합체 결성은 단순한 기계 장치 보급을 넘어 산업 현장에 즉시 투입할 수 있는 완성형 운용 체계를 원하는 시장의 흐름을 반영한 결과다. 생태계의 중심인 모베드는 4개의 바퀴가 독립적으로 움직이는 구동계를 갖춘 소형 이동체다. 지면의 고저 차이에 유연하게 대응하는 구조를 채택해 주행 안정성을 확보한 것이 강점이다.
특히 이 플랫폼은 사용 목적에 따라 기기 윗부분에 장착하는 상단 모듈을 자유롭게 교체할 수 있는 구조를 갖췄다. 이를 통해 실외 물품 전달, 현장 감시, 영상 촬영 등 다양한 직군에서 활용이 가능하다. 현대차·기아는 플랫폼만 판매하는 방식에서 벗어나 각 분야 전문 파트너와 손잡고 특정 산업에 최적화된 통합 솔루션을 제안하는 전략을 취할 방침이다.
협력 체계는 역할에 따라 세분화된다. 로보틱스랩은 기제 개발과 원천 기술을 지원하고, 10여 개 부품사는 핵심 구성 요소의 양산을 맡는다. 5개 솔루션 업체는 물류, 드론 거점, 광고판 등 실무용 모듈 10종을 제작해 현장에 구축하며, 유관 기관은 실제 도입을 위한 검증 환경을 뒷받침한다.
이날 현대차·기아는 모베드 양산형 모델을 국내에서 처음 선보이며 180㎡ 규모의 체험 공간을 운영했다. 전시장에는 실제 실외 환경을 재현한 경사로와 요철, 연석 등이 설치되어 기존 이동 로봇이 통과하기 어려운 지형을 돌파하는 모습을 확인케 했다. 방문객들은 수동 조종과 자율주행, 방송 등 세 가지 구역에서 기기의 수평 유지 성능과 조작 편의성을 직접 경험했다.
현동진 현대차·기아 로보틱스랩장 상무는 혁신성을 인정받은 기술이 이번 연합을 통해 실질적인 산업 도구로 진화하게 되었다며, 파트너사들과 함께 국내 로봇 산업의 저력을 키우고 지능형 하드웨어 생태계를 넓혀가겠다고 설명했다.
한편, 모베드는 지난 1월 CES 2026에서 기술력을 인정받아 로보틱스 부문 최고혁신상을 받은 바 있다. 현대차·기아는 이번 협력 체계 가동을 기점으로 소프트웨어와 하드웨어가 결합된 피지컬 AI 역량을 산업 전반에 이식하며 기술 혁신을 이어갈 계획이다.
