베스타스자산운용, 2160억 규모 폴란드 물류센터 인수 계약

부동산 전문 자산운용사 베스타스자산운용은 최근 폴란드 소재 물류센터 매입 계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 매입 금액은 2160억 원이다.
이번 폴란드 물류센터 투자는 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), LX판토스, PIS 제2호 펀드, 한국해양진흥공사 등 국내 정책금융기관 및 물류기업과의 협업을 통해 진행했다. 베스타스자산운용은 이를 기반으로 새로운 전략적 투자 플랫폼을 구축해 나갈 방침이다.
이번 계약한 투자 자산은 지상 1층, 연면적 10만8977㎡ 규모며, 폴란드 제2의 광역 도시권인 남부 카토비체(Katowice) 지역에 위치한 신축 물류센터다. 카토비체는 자동차 및 화학 산업이 발달한 산업 거점으로 독일, 체코, 슬로바키아 등 주요 생산 국가와 인접한 전략적 입지를 갖추고 있다. 뿐만 아니라 해당 물류센터에는 글로벌 유통기업과 3자 물류(3PL) 기업이 임차인으로 입주해 있고 이를 통해 임대 수익 기반을 확보하고 있다고 한다.
베스타스자산운용은 글로벌 투자자들의 관심이 높고, 유럽 소비시장과의 접근성, 안정적인 임대 수요, 경쟁력 있는 비용 구조를 갖춘 유럽 중부 및 동유럽(CEE) 지역을 전략적 투자처로 선택했다고 설명했다. 특히 폴란드는 성장하는 내수시장과 우수한 물류 및 산업 인프라를 갖추고 있어 유럽 물류 허브로서 입지를 강화하고 있다고 봤다.
이번 투자는 베스타스자산운용이 유럽 시장 내에서 진행한 19번째 물류센터 투자다. 베스타스자산운용은 향후 유럽 물류 자산에 대한 투자를 지속적으로 확대할 계획이다. 이를 통해 글로벌 공급망 재편과 전자상거래 성장에 따른 구조적 물류 수요 증가에 적극 대응한다는 전략이다.
베스타스자산운용 관계자는 “유럽 물류 섹터는 안정적인 임차 수요와 견조한 투자 펀더멘털을 기반으로 시장 변동성 속에서도 가치 방어가 가능한 자산군”이라면서 “이번 투자를 계기로 유럽 전역의 저평가 우량 물류 자산에 대한 투자 기회를 적극으로 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 유럽 상업용 부동산 시장은 최근 금리 인상 등 영향으로 거래가 감소한 상황이다. 다만 업계는 물류 자산의 경우 임대 수요와 임대료 상승 흐름이 이어지면서 오피스 대비 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있다고 보고 있다.
한편 베스타스자산운용은 2010년에 설립된 부동산 자산운용사다. 오피스, 리테일, 물류, 호텔 등 다양한 자산을 기반으로 부동산 펀드를 조성해 운용하고 있다. 2025년 12월 말 기준 운용자산 규모(AUM)는 약 8조6000억 원 수준으로 알려졌다.
베스타스자산운용은 2016년 영국 아마존 물류센터 투자를 시작으로 유럽 10개국에서 약 25건의 오피스와 물류 자산에 투자했다. 2022년에는 영국 런던에 자회사를 설립해 현지 투자 활동을 확대하고 있다.
댓글 0