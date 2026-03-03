일동후디스, 단백질 음료 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 초코’ 출시

일동후디스가 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 초코(이하 하이뮨 초코)’를 출시했다고 3일 밝혔다.

하이뮨 초코는 한 팩에 단백질 10g을 함유했으며, 진하면서도 깊은 풍미의 초코맛으로 간식이나 식사 대용으로 부담없이 섭취할 수 있다. 동·식물성 단백질을 6:4 비율로 설계했으며 BCAA 1500mg를 포함해 칼슘, 아연 등 비타민 미네랄 16종이 담겼다.

일동후디스 관계자는 “최근 단백질 음료도 다양한 맛으로 섭취하길 원하는 소비자의 니즈에 따라 하이뮨 음료 라인업도 확장하게 됐다”며 “단백질 1등 브랜드로서 소비자에게 최상의 맛과 품질을 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
