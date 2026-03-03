농심, 네슬레코리아와 파트너십 체결… 국내 오프라인 유통 시작

농심이 네슬레코리아와 전략적 파트너십을 체결했다고 3일 밝혔다. 농심은 이달부터 네슬레의 커피와 제과 카테고리 약 150개 제품을 국내 유통하게 된다.
농심이 맡게 될 커피 카테고리는 네슬레의 핵심 사업군로, ‘네스카페’, ‘돌체구스토’, ‘스타벅스 앳홈’ 등의 브랜드가 있다. 농심은 홈 카페 및 캡슐커피 성장 추세에 발맞춰 브랜드 파워를 가진 네슬레 제품을 주요 채널에 공급하며 매출을 확대한다는 방침이다.
제과 브랜드 ‘킷캣’ 과 호텔, 레스토랑 등 푸드 서비스 채널 시장 확대를 위해 네슬레의 B2B 브랜드인 ‘매기’, ‘부이토니’ 등도 판매할 예정이다.
농심 관계자는 “다양한 글로벌 브랜드의 성공적인 시장 안착을 이끌어온 농심의 유통 노하우를 통해 네슬레 제품이 국내 소비자들에게 더 가깝게 다가갈 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.
네슬레코리아 관계자는 “네슬레 제품들은 전 세계적으로 사랑받고 있으며 국내에서도 빠르게 성장하고 있다”며 “양사의 강점을 적극 활용해 해당 카테고리 전반에서 지속적인 성장 동력을 만들어가겠다”고 밝혔다.
