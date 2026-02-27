현대차그룹, 새만금에 9조원 투자…로봇·AI·에너지 거점 구축

현대차그룹이 전북 새만금 지역에 약 9조 원을 투자해 로봇과 인공지능(AI), 수소에너지 거점을 구축한다. 그룹 내 미래 성장 동력을 확보하고, 차세대 지방 산업 패러다임을 설계한다는 목표다.
27일 현대차그룹은 전북 군산새만금컨벤션센터에서 정부 및 전북특별자치도와 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)’을 체결했다. 올해부터 전북 새만금 지역 약 34만 평 부지에 로봇과 AI, 수소 에너지, 태양광 발전, AI 수소 시티 관련 9조 원 규모의 투자를 실시한다.
현대차그룹은 새만금 혁신성장거점 투자를 계기로 ‘로봇, AI 및 에너지 중심 미래 기술 기업’으로의 비전을 본격화한다는 방침이다. 특히 로봇과 기계, 센서, 자율주행 기술 등에 AI를 접목해 ‘AI가 달린 몸’이라는 표현으로 대변되는 ‘피지컬 AI’ 역량을 고도화한다는 계획이다.
현대차그룹의 이번 투자는 △AI 데이터센터 △로봇 제조 및 부품 클러스터 △수전해 플랜트 △태양광 발전 △AI 수소 시티 구축에 초점이 맞춰진다.
먼저 현대차그룹은 AI 데이터센터 5조 8000억 원을 투자한다. 새만금 AI 데이터센터는 단계적으로 GPU(그래픽처리장치) 5만 장급 초대형 연산 능력을 갖출 예정이며, 피지컬 AI 구현에 필요한 핵심 데이터를 확보하고 처리하는 역할을 한다. 로보틱스 기술 확대를 위해 4000억 원을 들여 로봇 제조 및 부품 클러스터도 조성한다. 지역 내 풍부한 재생에너지를 활용해 청정 수소를 생산하는 200MW(메가와트) 규모 수전해 플랜트 확보에도 1조 원을 투자하기로 했다. 또한 새만금의 풍부한 일조량을 활용해 필요 분야에 원활한 전기를 공급하는 GW(기가와트) 급 태양광 발전을 짓는데 1조3000억 원을 투입한다. 현대차그룹이 보유한 AI와 로봇, 수소 에너지 기술이 유기적으로 융합된 산업 생태계를 이루는 AI 수소 시티도 조성된다.
현대차그룹의 새만금 혁신성장 거점 중 AI 데이터센터 및 태양광 발전 시설은 2027년 착공해 2029년 완공을 목표로 한다. 같은 해 첫 삽을 뜨는 수전해 플랜트는 2029년 1차 완공 이후 단계적으로 용량을 늘려갈 예정이다. 로봇 제조 및 부품 클러스터는 2028년 공사에 착수해 이듬해인 2029년 끝마치겠다는 계획이다. 현대차 측은 이번 투자로 인해 약 16조 원의 경제효과와 더불어 7만여 명의 고용 창출 효과가 있을 것으로 보고 있다.
이날 협약식에는 이재명 대통령과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 김의겸 새만금개발청장, 김관영 전북특별자치도 지사, 정동영 한병도 안호영 이원택 이춘석 윤준병 박희승 조배숙 국회의원 등 주요 인사들이 참석했다. 현대차그룹에서는 정의선 회장을 비롯해 장재훈 부회장, 서강현 기획조정담당 사장, 성 김 전략기획담당 사장 등 임직원들이 함께했다.
이재명 대통령은 “새만금 지역은 여의도 면적의 약 140배에 달하는 광활한 부지와 풍부한 일조량을 자랑한다. 물류와 교통 인프라 또한 탄탄히 갖춰나가고 있다”며 “현대자동차그룹의 혁신 역량과 풍부한 자원이 합쳐진다면 새만금은 최적의 시너지를 발휘하는 기회의 땅이 될 것“이라고 했다.
장재훈 현대차그룹 부회장은 “새만금에서 시작되는 차세대 산업 패러다임은 전북을 넘어 대한민국의 미래를 설계하는 대전환의 중추가 될 것”이라며 “제조 전문성을 비롯해 로봇, AI, 수소 에너지 역량을 두루 갖춘 현대차그룹은 첨단 산업 생태계 구축에 나설 준비가 되어있다”고 강조했다.
