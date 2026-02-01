본문으로 바로가기
경제
부영, 외국인 유학생 장학금 4억 전달
동아일보
입력
2026-02-27 00:30
2026년 2월 27일 00시 30분
임유나 기자
프린트
부영그룹 우정교육문화재단은 26일 2026년 1학기 외국인 장학금 수여식을 열고 32개국 외국인 유학생 102명에게 장학금 4억800만 원을 전달했다고 같은 날 밝혔다. 이날까지 45개국 2847명의 유학생에게 지급된 누적 장학금은 112억 원이다. 이중근 부영그룹 회장이 설립한 재단은 매년 두 차례 국내 대학에 재학 중인 외국인 유학생에게 장학금을 지급한다.
#부영그룹
#우정교육문화재단
#외국인 장학금
#유학생
임유나 기자 imyou@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
