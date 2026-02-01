부영, 외국인 유학생 장학금 4억 전달

안녕하세요 산업2부 임유나 기자입니다. 겸손하게 배우고 집요하게 취재하겠습니다.

부영그룹 우정교육문화재단은 26일 2026년 1학기 외국인 장학금 수여식을 열고 32개국 외국인 유학생 102명에게 장학금 4억800만 원을 전달했다고 같은 날 밝혔다. 이날까지 45개국 2847명의 유학생에게 지급된 누적 장학금은 112억 원이다. 이중근 부영그룹 회장이 설립한 재단은 매년 두 차례 국내 대학에 재학 중인 외국인 유학생에게 장학금을 지급한다.





© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지