스텔라떡볶이, 아이돌그룹 ‘킥플립’ 모델 발탁 …“매장 분위기 활기차 졌다”

㈜장스푸드의 별 찍어 먹는 떡볶이 브랜드 스텔라떡볶이(대표 장조웅)가 아이돌 그룹 킥플립(KickFlip)을 브랜드 모델로 발탁했다고 밝혔다.
브랜드 측은 모델 소식 이후 SNS와 커뮤니티에는 “스텔라떡볶이와 킥플립의 조합이 기대된다”, “별튀김처럼 톡톡 튀는 이미지와 잘 어울린다”는 반응이 나오고 있으며, 매장 분위기도 한층 활기를 띠고 있다고 전했다.
스텔라떡볶이 본사 담당자는 “예상보다 빠른 반응에 감사드린다”며 “킥플립과 함께 다양한 소비자와의 접점을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 스텔라떡볶이는 지난 달 닭다리살을 활용한 신메뉴 ‘닭떡볶이’를 선보였다. ‘닭떡볶이’는 100% 닭다리살을 더해 든든함을 강조한 메뉴로, 불향이 느껴지는 양념이 특징이다. 분모자와 납작만두가 기본 구성으로 제공된다. 출시 이후 저녁 시간대 주문이 늘어나며 식사 대용 메뉴로 존재감을 키우고 있으며, 야식 수요 또한 꾸준히 이어지고 있다.
