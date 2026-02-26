에스비일렉트릭, 베트남 산업·언론시설 옥상 태양광에 ‘솔라닥터패치’ 적용

국내 태양광 발전소 전문기업 에스비일렉트릭은 최근 베트남 롱안 성(Long An)과 호치민 시 소재 건물 옥상 태양광 발전소에 자사의 패널 단위 관제 솔루션 ‘솔라닥터패치’를 적용했다고 밝혔다.
롱안 성 송월타올 공장, 148.59kW 규모 옥상 발전소에 도입
호치민 인근 롱안 성에 위치한 송월타올 공장에는 약 148.59kW 규모의 옥상 태양광 발전소가 운영되고 있다. 공장 지붕 전면에 다수의 모듈이 설치된 대규모 설비로, 세밀한 발전 상태 관리가 중요한 현장이다.
기존에는 인버터 단위 모니터링만 가능해 일부 패널의 출력 저하나 이상 발생 시 원인 파악에 한계가 있었다. 이번에 패널 단위 관제 시스템이 적용되면서 개별 모듈의 발전 상태를 실시간으로 확인할 수 있게 됐고, 정밀한 데이터 기반 운영 관리가 가능해졌다.
또 RSD(Rapid ShutDown) 기능이 함께 적용돼 화재 등 비상 상황 발생 시 신속한 전압 차단이 가능해지면서 공장 지붕형 발전소의 안전성도 강화됐다.
호치민 Tuổi Trẻ 신문사, 음영 구간 발전 개선 확인
호치민 시 중심부에 위치한 Tuổi Trẻ(뚜오이째) 신문사 옥상에는 17.70kW 규모의 태양광 발전소가 시범 적용됐다. 이번 프로젝트는 도심 환경에서의 기술 효과를 검증하기 위한 목적으로, 전체 인버터 4대 중 1대 구간을 대상으로 진행됐다.
해당 건물은 인접 건물로 인한 음영 영향이 일부 스트링 구간에서 발생하고 있었으며, 이에 따라 발전량 저하 문제가 나타났다. 패널 단위 모니터링과 부스터 장비 적용을 통해 음영 구간의 발전 효율 개선 효과가 확인됐다는 설명이다.
Tuổi Trẻ 신문사는 베트남을 대표하는 종합 일간지로, 이번 적용 사례는 산업시설뿐 아니라 도심 상업·업무용 건물까지 확장되는 태양광 관리 기술의 가능성을 보여주는 사례로 평가된다.
베트남은 산업·상업용 옥상 태양광 설치가 빠르게 확대되고 있으나, 음영 문제, 화재 안전, 유지관리 효율 등 운영 단계에서의 과제도 함께 제기되고 있다. 업계 관계자는 “대규모 옥상 발전소와 도심 건물 태양광의 경우, 패널 단위 모니터링과 발전량 최적화 기술이 향후 운영 효율을 좌우하는 핵심 요소가 될 것”이라고 밝혔다.
