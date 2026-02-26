코스피 6200선 뚫었다…엔비디아 호실적에 반도체주 급등

코스피가 26일 사상 처음으로 장중 6200선을 돌파했다.
코스피는 이날 전 거래일보다 37.17포인트(0.61%) 상승한 6121.03에 개장해 오전 9시 46분경 6206.17까지 올랐다. 전날 처음으로 6000선에 이어 6100선을 뚫은 지 하루 만에 다시 고점을 높였다.
삼성전자가 6% 이상 뛰면서 지수를 견인했다. 이날 오전 9시 45분 기준 삼성전자는 6.27% 급등한 21만6250원에 거래됐다. SK하이닉스 역시 3%대 강세를 나타내며 104만9000원에 거래됐다.
같은 시각 유가증권시장에서 개인이 8302억 원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 7760억 원, 961억 원을 순매도했다.
간밤 엔비디아의 호실적 발표에 투자 심리에 더욱 불이 붙었다는 평가가 나온다.
엔비디아가 이날 새벽 미국 증시 마감 이후 발표한 회계연도 4분기(작년 11월~올해 1월) 매출은 전년 동기 대비 73% 증가한 681억3000만 달러(약 98조 원)를 기록했다. 시장 전망치인 662억 달러를 상회한 수준이자 역대 최고액이다. 연간 매출액은 2159억 달러로 전년 대비 65% 증가했으며, 순이익은 1000억 달러를 넘어섰다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
