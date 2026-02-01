비규제지 2000세대 브랜드 단지… 계약금 비율 5%

㈜한화 건설부문과 ㈜포스코이앤씨는 지난 6일 인천 남동구 구월동에 ‘포레나더샵 인천시청역’의 본보기집을 개관하고 본격적인 분양에 돌입했다.
단지는 상인천초등학교 주변 간석동 일대를 재개발하는 사업으로 지하 4층∼지상 최고 35층, 24개 동, 전용면적 39∼84㎡ 총 2568가구 규모 대단지로 조성된다. 이 중 735가구가 일반분양 물량으로 전용면적별로는 △49㎡ 46가구 △59㎡A 383가구 △59㎡B 306가구다.
계약 조건도 눈길을 끈다. 포레나더샵 인천시청역은 계약금 5%(1차 계약금 1000만 원 정액제), 중도금 60%, 잔금 35%로 책정해 수분양자의 자금 부담을 줄였다. 또한 인천시는 비규제 지역으로 취득세·양도세 관련 규제가 없고 실거주 의무도 적용되지 않는다. 전매 제한은 12개월로 비교적 짧은 데다 중도금 전액 대출도 가능하다.
포레나더샵 인천시청역은 인천지하철 1·2호선 환승역인 인천시청역과 1호선 간석오거리역이 도보권인 역세권 단지다. 경인로를 통해 수도권 제1·2순환고속도로 및 제2경인고속도로 진입이 수월하다. 특히 인천시청역은 향후 GTX-B 노선 개통이 예정돼 개통 시 서울역과 여의도 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다.
우수한 교육 환경도 강점이다. 단지 바로 앞 상인천초교를 품은 ‘초품아’ 입지에 반경 1㎞ 내 상인천중, 신명여고, 인제고 등 다수의 학교와 구월동 학원가가 밀집한 원스톱 학세권을 형성하고 있다. 홈플러스, 롯데백화점, 가천대길병원 등 대형 쇼핑·의료시설과 인천시청 등 주요 행정기관도 인접해 주거 편의성이 높다. 이화어린이공원, 어린이공원 및 소공원을 비롯해 약 3.9㎞ 길이의 중앙공원 등이 인접해 녹지 인프라를 누릴 수 있다. 차별화된 커뮤니티 시설도 갖췄다. 골프연습장과 스크린골프, 필라테스 스튜디오 등이 마련되며 자녀 교육을 위한 키즈 북하우스, 스터디룸, 키즈카페 등 특화 공간이 조성된다.
차별화된 내부 설계와 인테리어 역시 눈길을 끈다. 거실은 우물천장 설계를 통해 개방감을 극대화했으며 배선기구류에 통합 디자인을 적용한 ‘포레나 에지룩’으로 세련된 내부 분위기를 연출했다. 주방은 프리미엄 키친 인테리어 옵션(유상) 선택 시 오픈형 구조의 트렌디한 인테리어가 적용된다. 로봇청소기 수납장과 전동 루버 시스템 등 입주자 편의를 고려한 맞춤형 상품이 도입되며 일부 품목은 유상 옵션으로 제공될 예정이다. 입주는 2029년 하반기 예정이다.
