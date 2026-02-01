월 3900원… ‘쓱세븐클럽’ 티빙형 내달 출시

SSG닷컴
쓱닷컴 미래 성장 전략의 핵심축은 멤버십 ‘쓱세븐클럽’이다. 이마트와의 시너지에 기반한 강력한 상품 경쟁력에 업계 최고 수준의 적립 혜택과 콘텐츠를 더해 온라인 장보기 시장의 주도권을 확실히 잡겠다는 복안이다.
쓱세븐클럽의 주요 혜택은 ‘장보기 7% 고정 적립’이다. 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 시 쓱머니가 자동 적립된다. 적립금은 이마트, 신세계백화점, 스타벅스 등 신세계그룹 관계사 어디서든 현금처럼 사용할 수 있어 활용도가 높다.
쓱닷컴이 적립 혜택을 ‘장보기’에 집중한 이유는 이마트 기반의 압도적인 상품 신뢰도 덕분이다. 전국 이마트 점포에서 상품을 직접 출고하는 구조를 통해 오프라인의 품질 경쟁력을 온라인에서도 그대로 구현했다.
특히 신선식품은 이마트의 30년 매입·운영 노하우가 집약된 분야다. 지난해 ‘쓱 주간배송’ 매출 상위 10개 품목 중 8개가 쌀, 달걀, 삼겹살 등 신선식품인 것으로 나타났다.
이마트 자체브랜드(PL)도 상품 경쟁력을 뒷받침한다. 5000원 이하 초저가 브랜드 ‘오케이 프라이스(5K)’와 프리미엄 가정간편식 ‘피코크’ 등은 쓱닷컴 온라인 장보기 핵심 품목으로 자리 잡았다.
여기에 물류 인프라까지 합쳐지면서 시너지가 극대화됐다는 것이 회사 측의 설명이다. 원하는 날짜와 시간에 맞춰 배송되는 쓱배송은 전국 100여 개 점포를 기반으로 수도권부터 제주까지 전국 대부분 지역을 커버한다. 특히 쓱 주간배송은 오후 2시까지 주문 시 당일 배송까지 가능해 편의성이 높다.
SSG닷컴은 다음 달 5일 온라인동영상서비스(OTT) ‘티빙’ 연계형 모델을 공식 출시해 고객 저변을 한층 확대한다는 계획이다. 쓱세븐클럽 티빙형 서비스의 월 구독료는 3900원으로 기본형(2900원)에 1000원만 추가하면 티빙 콘텐츠를 즐길 수 있다.
SSG닷컴 관계자는 “장보기 혜택과 OTT 콘텐츠가 결합한 멤버십 서비스를 부담 없는 가격에 누릴 수 있도록 해 우수 고객을 늘려갈 방침”이라며 “이 외에도 쓱세븐클럽 회원만이 누릴 수 있는 다양한 혜택을 마련할 계획”이라고 했다.
