AI-디지털 전환 속도… 영업익 640억 증가 성과

최근 건설업계는 인공지능(AI)과 디지털 기술을 중심으로 빠르게 변화하고 있다. HDC현대산업개발(이하 HDC현산)은 이러한 변화에 맞춰 효율적인 공정관리를 위한 디지털트윈 기술, CCTV 통합관제센터 기능 강화, 생성형 AI 기반의 음성인식 월패드 등 AI와 디지털 기반의 기술을 도입하고 있다.
2025년 건설 경기 둔화 속에서도 실적 개선
HDC현산은 2025년 연결 기준 매출액 4조1470억 원, 영업이익 2486억 원을 기록했다. 특히 영업이익은 전년 대비 640억 원 증가하며 수익성을 크게 개선했다. 서울원 아이파크, 청주 가경 아이파크 6단지, 수원 아이파크 시티 11, 12단지 등 대규모 사업장의 매출 인식이 본격화하면서 수익성이 회복됐다.
HDC현산은 지난해 수주와 공급 실적에서도 준수한 성과를 기록하며 건설업계 불확실성 속에서도 안정적인 사업 추진 역량을 입증했다. 신규 수주는 5조8304억 원으로 가이던스의 124%를 달성했으며 공급은 운정 아이파크 포레스트, 천안 아이파크 시티 2단지, 창원 센트럴 아이파크 등을 포함해 1만1000여 가구를 기록했다.
도시정비 부문 수주에서도 괄목할 성과를 냈다. 용산 정비창 전면 제1구역 재개발 사업, 대전 변동 A구역 재개발 사업 등을 차례로 수주하며 총 4조8012억 원의 누적 수주액을 기록했다. 이를 토대로 올해는 본격적인 성장 국면에 진입한다는 전략이다. 올해는 서울원, 청주 가경 아이파크 등 자체 사업 부문의 매출 증가와 대규모 정비사업 수주 또한 기대하고 있다. 이에 따라 HDC현산은 매출액 4조2336억 원, 신규 수주 6조5311억 원을 올해 가이던스로 제시했다.
AI·디지털 기술 기반 강화하고 아이파크 공간 가치 강화
HDC현산은 2026년 창립 50주년을 맞아 그간 축적한 건설 역량과 사업 수행 경험을 바탕으로 상품·기술·개발 역량을 고도화하고 AI 및 디지털 기술을 접목한 현장 관리와 경영·사업 혁신을 통해 새로운 도약을 준비하고 있다.
올해 안양역 센트럴 아이파크 수자인을 시작으로 1분기 천안 아이파크 시티, 2분기 청주 가경 아이파크와 같이 선별된 대규모 사업 위주로 총 1만300여 가구의 아이파크를 공급할 계획이다. 수도권 주요 도심과 도시개발 사업을 중심으로 SOC·인프라 및 대형 복합개발 프로젝트도 함께 기획한다.
HDC현산은 올해 디자인, 기술, 콘텐츠를 결합해 아이파크만의 차별화된 공간 가치를 강화해 나간다. 기획부터 설계·시공·운영까지 전 과정을 연결하는 융합형 개발 프로세스를 바탕으로 주거 상품의 완성도를 높일 계획이다.
서울원은 주거, 업무, 문화가 결합한 대규모 복합개발사업으로 시공부터 운영까지 직접 기획해 추진 중이다. 올해 상반기 중 선보일 예정인 파크로쉬 서울원에는 헬스케어와 로봇, F&B 관련 서비스 등이 계획돼 입주민에게 차별화된 주거 환경을 제공한다. 파크로쉬 서울원에 선보이는 헬스케어 서비스는 서울아산병원과 연계한 웨어러블 기기를 통해 입주민 생체 데이터를 분석하고 심박·활동량·수면 등 주요 건강 지표를 관찰해 이상 징후를 조기에 감지하며 24시간 응급실 연계를 통해 신속한 의료 대응이 가능하다.
AI 기반 신기술과 스마트 현장 운영
HDC현산은 공정별 신기술과 AI·디지털 기술을 활용해 공정관리와 품질 경쟁력을 동시에 강화하고 있다. 또한 기존의 공법을 개선하고 프리캐스트 콘크리트(PC) 공법도 확대 적용해 최적의 공사 기간을 산정하고 이를 기반으로 원가관리 체계도 더욱 정교화할 계획이다.
HDC현산은 50만여 가구를 공급하며 쌓은 대규모 현장 경험을 바탕으로 현장 운영 시스템을 고도화함과 동시에 인력 배치의 효율도 높이고 있다. 이를 통해 고난도 사업 수행 역량과 현장 안전, 시공 완성도를 확보한다는 방침이다. 드론을 활용한 현장 관리도 전국에 확대하고 있다. 현장에서는 가상 환경에서 해당 면적과 부피를 산출함으로써 타설 기초 물량을 예측하고 가상에 도면을 입혀 파일과 기둥의 위치를 비교함으로써 시공 정밀도를 높이고 있다.
