엔씨소프트, 회사 이름 ‘NC’로 바꾼다

엔씨소프트 판교 R&D센터. 엔씨소프트 제공.
엔씨소프트가 1997년 창사 이래 처음으로 회사 이름을 ‘엔씨(NC)’로 바꾼다. 24일 공시에 따르면 엔씨소프트는 전날 이 같은 안건이 포함된 주주총회 소집 공고를 냈다.

그간 약칭과 로고에 ‘NC’를 써온 엔씨소프트의 사명 변경은 계열사 간 통일성을 강화하려는 전략으로 보인다. 엔씨문화재단을 비롯해 자회사 NC AI, NC QA, NC IDS, 해외 법인 NC 아메리카 등이 이미 ‘NC’를 사용하고 있어, 모회사도 동일한 브랜드 체계로 일체감을 높이겠다는 의도로 풀이된다.

이 안건은 다음 달 26일 주주총회에서 최종 결정된다. 상법 개정을 반영한 정관 변경, 주당 1150원의 현금배당 승인도 주요 안건으로 상정됐다.

김재형 기자 monami@donga.com
